Stoichkov: "Es un penalti claro"

El atacante debutó como titular en el Deportivo ante su exequipo, el Eibar

Armando Palleiro
Armando Palleiro
27/09/2025 21:59
Penalti a Stoichkov en el Eiba-Deportivo
Penalti a Stoichkov en el Eiba-DeportivoFernando Fernandez

Juan Diego Molina "Stoichkov" habló al final del partido de sus sensaciones sobre el encuentro en el que entró por primera vez en el once titular y de la acción en la que provocó la pena máxima que originó el 0-1. 

“Veo que el defensa quiere despejar el balón y meto el pie para forzar el penalti; tuve suerte, es un penalti claro, me derriba por detrás”, dijo el futbolista andaluz del Deportivo. 

“Al final es un buen punto en un campo que conozco y que es muy complicado, sumar aquí es muy difícil y debemos darle valor. Ha sido lo más justo porque ellos en la segunda parte nos apretaron”, prosiguió. 

“El míster intentó cambiar cosas para que no nos dominaran tanto pero sabíamos que alguna clara iban a tener y la han aprovechado. Hemos tenido una ocasión para marcar el 0-2 pero Yeremay nos da mucho nos lo seguirá dando y tenemos que valorar el punto logrado”, finalizó.

