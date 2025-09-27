Mi cuenta

No te pierdas el debut de Mella en el Mundial sub-20: cómo y dónde ver el España-Marruecos

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
27/09/2025 16:40
David Mella con la Selección españolaRFEF

El canterano del Deportivo David Mella afronta este domingo una cita muy especial: su debut en el Mundial sub-20 de Chile con la Selección española. El extremo de Teo, uno de los futbolistas más en forma en el arranque de temporada en LaLiga Hypermotion, se vestirá de corto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, la casa de la selección absoluta del país andino. 

El rival en este estreno será Marruecos, que buscará dar la campanada ante la selección española. El encuentro servirá para abrir el Grupo C, que España y Marruecos comparten con México y Brasil

El torneo supone, además, el regreso de España al Mundial sub-20 doce años después,con el recuerdo del título conquistado en 1999 por una generación dorada en la que brillaban Iker Casillas y Xavi Hernández, más tarde campeones del mundo con la absoluta. 

Horario

El partido entre España y Marruecos se disputará este domingo 28 de septiembre a partir de las 22.00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

¿Dónde ver el España-Marruecos sub-20?

El debut de España en el Mundial sub-20 podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y en streaming en la página web de la FIFA y RTVE Play

El calendario de España en la fase de grupos:

  • Domingo 28 de septiembre: España – Marruecos (22.00h, Estadio Nacional) 
  • Miércoles 1 de octubre: España – México (22.00h, Estadio Nacional)
  • Sábado 4 de octubre: España – Brasil (22.00h, Estadio Nacional) 

