Ipurua, el muro infranqueable de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo, en su primera visita a Ipurua

“Vamos a un campo complicado históricamente, he ido como jugador y como entrenador. El año pasado ya me enfrenté a Beñat y lo sufrimos muchísimo, es un equipo muy bien trabajado, con mucha movilidad, que te pone muchísimos apuros, cambiando estructuras constantemente que te hacen ir al mínimo detalle. Tenemos que estar muy ajustados en el momento sin balón, ser sólidos, conceder poco, que ellos te van a estresar muchísimo y, a partir de ahí, buscar sus puntos débiles, que, como todos los equipos, los tienen”, avisa Antonio Hidalgo sobre la visita del Deportivo a Ipurua, un estadio que el catalán nunca ha sido capaz de asaltar, ni durante su etapa como futbolista ni ahora como técnico. Tres veces jugó allí y sumó tres empates. Como entrenador, ha dirigido dos duelos, ambos con el Huesca. El primero finalizó en tablas y el segundo, en derrota para su equipo.

Hidalgo tiene ganas de que hoy sea el día en el que marque su primera muesca en Ipurua. El 9 de diciembre de 2000 disputó su primer duelo en el campo armero. Fue en la decimosexta jornada del campeonato 2000-01 de Segunda División. Militaba en el Tenerife y completó los 90 minutos. El cuadro local se adelantó a los seis minutos con un gol de Joseba Llorente y los chicharreros reaccionaron a los 20 minutos con el 1-1, obra de José Luis Martí, que 19 años después se quedó a las puertas de celebrar un ascenso a Primera División como entrenador de la escuadra deportivista.

Los vascos volvieron a ponerse por delante en el minuto 78 con una diana de Matxon, pero Luis García estableció el definitivo 2-2 en el 85.

Aún como futbolista del Tenerife y, de nuevo en Segunda, firmó un nuevo empate en Ipurua en diciembre de 2003.

Su último duelo en el estadio eibarrés como jugador se produjo en febrero de 2008. Otra vez en la categoría de plata, pero en esa ocasión militaba en el Málaga. Como en las dos visitas anteriores, Hidalgo jugó de inicio, pero fue cambiado en el minuto 87 de un encuentro que finalizó 1-1.

Estreno con el Huesca

Transcurrieron quince años hasta que el actual entrenador del Deportivo pisó el césped armero de nuevo. Fue en octubre de 2023, en su primer partido en el banquillo del Huesca. Hidalgo comenzó la temporada 2023-24 como técnico del filial del Sevilla, que competía en la Segunda RFEF, pero el 11 de octubre, la entidad andaluza y el club aragonés alcanzaron un acuerdo para que el de Granollers sucediera al Cuco Ziganda como entrenador del conjunto oscense. El catalán se estrenó con un 1-1 en Ipurua en la undécima jornada de la Segunda División. Los visitantes se adelantaron con una diana de Corpas en propia puerta en el tramo final de la primera parte, pero en el 71 llegó el 1-1, también en propia meta, de Pulido.

El pasado mes de marzo, tuvo lugar el último duelo de Hidalgo en el feudo guipuzcoano, de nuevo como responsable de la plantilla del Huesca. En esta ocasión, el técnico catalán sufrió su primera derrota en el campo armero (2-1). Jon Bautista y Corpas materializaron las dianas del bloque eibarrés, mientras que el chileno Willy Chatiliez anotó el de los altoaragoneses. Fue el primer pulso con Beñat San José, “un gran entrenador”, según refleja, y con el que, de momento, la cuenta luce en su contra.

“Son un equipo que tiene un inicio muy bien trabajado, seguramente de los mejores de la categoría, con situaciones que van cambiando, dependiendo del rival, y en momentos del partido te van cambiando las posiciones, las alturas y anchura de sus jugadores”, indicó Hidalgo este viernes, en la rueda de prensa previa al enfrenamiento en tierras vascas.

Ojo con Jon Bautista

El técnico del Deportivo destacó la importancia de que el Eibar haya “recuperado a su delantero referencia, Bautista, que seguramente sea uno de los mejores de la categoría”.

El artillero menorquín no jugó hasta la tercera jornada, debido a unos problemas físicos durante la pretemporada, y el pasado fin de semana jugó su primer partido como titular y estrenó su cuenta goleadora.

“En esa situación han ganado ese punto de pegada que en algún momento les pudo faltar”, analizó el estratega del conjunto coruñés.

Hidalgo valoró “los números” de la escuadra armera, “desde que ha llegado Beñat”, e incidió en que “va a ser un partido muy igualado, como todos los de la categoría y hay que ir al mínimo detalle, con ese grado de exigencia, saber que vamos a sufrir, que hay momentos en los que tenemos que estar muy ajustados con la pelota y, a partir de ahí, explotar nuestras armas”.

Será la primera vez, desde mayo de 2014, que el Deportivo defienda el liderato de la Segunda División. ¿Presión o motivación extra? Hidalgo ni siente vértigo ni deja que la euforia le distraiga: “Lo llevo con normalidad. Llevo demasiado tiempo en esto como para saber cómo funciona este mundo. El equipo está compitiendo muy bien y lo que me preocupa es que mi equipo entrene cada día y que cada detalle y cada matiz que vayamos metiendo a los partidos, lo vayan resolviendo, que cualquier jugador y en cualquier posición pueda resolver las situaciones que se le puedan presentar porque el mundo del fútbol cada vez va más a la movilidad de los jugadores y, a partir de ahí, ser sólidos, fiables, sabiendo que tenemos una gran pegada arriba y, sobre todo, ir trabajando todo el partido al detalle”.

Hidalgo tampoco dudó a la hora de ofrecer la solución para no dejarse llevar por la euforia.

“Exigiendo al máximo, yendo al límite en cada entrenamiento, dando normalidad a la situación que presenta el día a día, sabiendo que queda mucho por delante, que cualquier partido en está categoría es complicado y está muy igualado, sabiendo que tenemos que igualar todo eso para poder tener opciones de competir cada semana”, avisó.

El ‘9’, el gran dilema

Zakaria Eddahchouri comenzó la temporada como titular, pero ha disputado los tres últimos partidos como suplente, mientras que en el once ha formado Samuele Mulattieri. Esa circunstancia no ha impedido que el neerlandés haya marcado en los dos últimos duelos cuatro de los cinco goles que lleva esta temporada. El debate está encima de la mesa.

“Los dos se sienten con ese nivel de confianza muy alto, están compitiendo muy bien, entrenando muy bien. Entrenan para ponerme las cosas difíciles y tenemos que tomar una decisión, pero esto va de competir, de mirar por el grupo. Los dos están dando un rendimiento altísimo”, dijo.

Un atacante con un rol más secundario hasta ahora es Stoichkov, ex del Eibar.

“Venía de una situación complicada en su club y le veo encantado, que es la principal situación que me importa de mis jugadores. A partir de ahí, tenemos que ir viendo esas posiciones que él puede hacer. Seguramente está mucho más cómodo detrás del punta, conmigo ha podido jugar en las tres posiciones de ataque. Está encantando, haciendo un gran trabajo con y sin balón”, manifestó el técnico.

Hidalgo se mostró prudente sobre José Ángel, que cuenta con el alta médica. “Tenemos que tener cuidado. Ha estado tiempo fuera e iremos tomando decisiones sobre él. La buena noticia es que va completando entrenamientos”, comentó.

El estratega espera que Gragera la próxima semana pueda “participar en algunos momentos”.