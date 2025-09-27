Mi cuenta

El Penafiel estrena su casillero de victorias con gol de Davo

Primer triunfo del club portugués tras seis jornadas y la llegada de Aira, que todavía no pudo sentarse en el banquillo

Sergio Baltar
27/09/2025 14:10
Davo, en un partido con el Penafiel |
Davo, en un partido con el Penafiel | PENAFIEL

Seis jornadas después, el Penafiel por fin pudo celebrar su primera victoria desde que está bajo el paraguas del Deportivo. El club portugués no está teniendo un comienzo de temporada sencillo y de hecho ya ha tenido cambio en el banquillo con la llegada de Aira. Pero este sábado por fin estrenó su casillero de triunfos después de vencer al Felgueiras por 2-0.

El triunfo tuvo además protagonismo de uno de los exdeportivistas que se enroló en el proyecto luso. Davo, que entró en el segundo tiempo, sentenció el encuentro en el tiempo de descuento marcando el segundo y definitivo tanto.

José Manuel Aira, neuvo entrenador del FC Penafiel

El exdeportivista, José Manuel Aira, nuevo entrenador del FC Penafiel de Escotet

Más información

El asturiano no había sido titular, a diferencia de Jaime Sánchez y Alcaina, que sí están teniendo un rol protagonista en estos primeros pasos del proyecto del Penafiel. Con estos tres puntos, alcanza los cinco y sale de forma momentánea de los puestos de descenso, a la espera de lo que hagan el Paços de Ferreira y el Oporto B.

Con Aira en la grada

El que no pudo todavía estrenarse a ras de césped es el también exdeportivista José Manuel Aira. El berciano se convirtió hace unos días en nuevo técnico del Penafiel, pero ha tenido que seguir su primer partido desde la grada mientras se resuelven los últimos trámites para que pueda ejercer de primer entrenador del equipo portugués a todos los efectos.

