Beñat San José: "Que un gran líder, como es el Dépor, se haya metido atrás hace que salgamos reforzados"

Una acción del Eibar-DéporFernando Fernandez

El técnico del Eibar, Beñat San José, subrayó el mérito de sus futbolistas por conseguir equilibrar el 1-0 en contra y hacer sufrir al cuadro coruñés en el tramo final del duelo.

Valoración: "Valoro el empate como un reconocimiento muy grande a los jugadores, que han hecho un partido muy intenso. Hemos sido un equipo muy constante, a pesar de ir en el marcador uno abajo, hemos tenido paciencia para circular. Aunque el Dépor es un equipo muy táctico, Hidalgo es un gran estratega y te pone las cosas difíciles cuando tú tienes la pelota y abrir eso no era fácil. Nosotros también hemos hecho distintos movimientos, hemos metido jugadores muy ofensivos, como es lógico, pero al final el penalti que les han pitado a ellos es lo mejor que le puede pasar al Dépor porque si nosotros ya somos un equipo que intenta jugar y atacar, yendo por debajo en el marcador, todavía más. Eso abre espacios a nuestras espaldas y ellos son, sino el mejor, de los mejores equipos a las espaldas, sabíamos muy bien el riesgo que teníamos. En el descanso les he dicho que estuvieran tranquilos, las pautas que teníamos que mejorar y estaba convencido de que íbamos a darle la vuelta. Ha sido en el descuento, pero creo que hemos merecido meter antes el gol, hemos hecho un gran partido, la afición nos ha empujado una pasada. En Ipurua siempre queremos conseguir la victoria, pero hemos jugado ante un gran equipo y el punto suma, es positivo, pero sobre todo es positiva la actitud de los jugadores y que hemos peleado hasta el final. Hemos apretado arriba y hemos tenido la oportunidad de meter el segundo. Felicitar a los jugadores".

Ha metido mucha gente por dentro: "Sabíamos que el Deportivo tiene cuatro atacantes que son de primer nivel en esta categoría, que llevan haciendo muchísimos goles a los equipos que se han enfrentado y entendíamos que perfiles como Peru y Sergio eran buenos para este partido porque aparte de ser buenos jugadores y que juegan bien la pelota, tienen esos retornos y tapan bien ese juego entre líneas. Habíamos imaginado una primera parte en la que saltaríamos a la presión y ellos golpearían bastantes veces, y el retorno a esos segundos balones era clave y tapar un poquito también la zona de Yeremay, que es un jugador diferencial en esta categoría. Y entendíamos que en el sector derecho habría espacio para una de las cualidades más fuertes que tiene Guruzeta, que es la conducción, y así ha sido. En la primera parte ha tenido varias conducciones donde les hemos agarrado a contrapié. Luego, con el marcador en contra hemos entendido que necesitábamos un extremo puro".

Reconocimiento de Antonio Hidalgo por las numerosas variantes introducidas por Beñat: "Me alegra porque es un entrenador que ha hecho muy buenas cosas y ha demostrado que es un muy buen entrenador para esta categoría. Es que es lo que hay, ellos tienen un muy buen entrenador y muy buenos jugadores, entonces, teníamos que mover, ser valientes, buscar distintos perfiles y buscar el volumen por dentro para que ellos se ocuparan mucho en saltar. Necesitábamos gente por dentro para que pudieran saltar y buscar la amplitud. Cuando ellos apretaban en ráfagas, necesitábamos calidad. Sabíamos que con lo mismo no iba a ser porque ellos en bloque bajo son un equipo muy fuerte y en las transiciones son buenísimos".

El líder ha acabado pidiendo la hora: "Salimos reforzados en cuanto a la competitividad que hemos tenido, en cuanto a la confianza. Que un gran líder se haya metido atrás y haya sufrido tanto y que con distintas variantes hayamos hecho daño, refuerza mucho los movimientos individuales. Nadie se puede relajar, hemos empatado y hemos merecido meter otro gol más con distintos jugadores de los que hemos iniciado. En el sentido de que se nos han escapado dos puntos de Ipurua, estamos jodidillos".