Antonio Hidalgo: "Nos han empezado a hundir y nos han faltado piernas"

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, considera "justo" el punto sumado por su equipo en Ipurua, ya que, según explicó en rueda de prensa tras el encuentro, fue un duelo con "una parte para cada equipo".

“Es un empate justo, ha sido una parte para cada equipo. En la primera hemos estado muy bien, especialmente sin balón. En la segunda parte hemos podido hacer el segundo con Yeremay, pero Beñat ha introducido cambios, han modificado su estructura, nos han empezado a hundir y nos han faltado piernas. Hay que darle muchísimo valor al empate en un campo en el que, desde que está Beñat, solo han perdido un partido. Un partido exigente en lo táctico, constantemente intentamos cambiar estructuras los dos. Eso habla muy bien de Beñat. Es un punto sufrido, uno más”, analizó el preparador blanquiazul.

El estratega catalán asegura que los primeros 45 minutos siguieron el guion que había pensado antes del duelo, pero que Beñat San José, al que ya había elogiado en la previa por su capacidad para variar a lo largo de los partidos, supo darle una vuelta al duelo.

“Uno plantea partidos y lo que ha pasado en la primera parte es lo que yo tenía en la cabeza. En esa situación hemos sido mejores. Cuando un entrenador hace dos cambios al descanso es porque no está contento. Luego, ellos han empezado a ponerse tres en la izquierda, han cogido mucha altura y nos ha faltado altura a la hora de presionar. Muy contento por el sufrimiento porque esto va de sufrir, y hemos sabido competir en Ipurua, que es un estadio que tiene mucho empuje”, apuntó.

Hidalgo incidió en lo positivo que supone haber aguantado el pulso frente a su homólogo en el Eibar, del que destacó su preparación.

"Eso es lo más bonito, hay que saber sufrir en la vida. Verlo en campos como el de hoy, ver que tenemos mucho talento, pero que hay gente muy preparada, como Beñat, que no para de cambiarte cosas en los descansos. Es un empate justo”, insistió.

Por último, habló sobre Yeremay, quien exhibió un juego más vistoso, respecto a las jornadas anteriores, aunque todavía sigue sin ofrecer su versión de la pasada campaña.

“Yere está haciendo un gran trabajo sin la pelota. Tiene un talento innato. Cada vez que venía de la izquierda a la derecha, ellos han sufrido mucho. Contento con Yere, con otro gol, con el trabajo, ha hecho un gran partido y muy contento con él”, sentenció.