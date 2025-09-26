Cómo y dónde ver el Eibar-Dépor: el líder visita Ipurua

Eibar-DéporFernando Fernández

El Eibar-Deportivo de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion llega con los blanquiazules en estado de gracia. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo aterriza en Ipurua como líder invicto, con 14 puntos de 18 posibles y tras firmar una goleada de autoridad (4-0) frente al Huesca en Riazor.

El reto ahora es mayúsculo: doblegar a un Eibar que también atraviesa un momento sólido, con 10 puntos en la tabla y pleno de victorias como local.

Los de Joseba Etxeberria se han mostrado intratables en casa, con triunfos ante Granada, Andorra y Real Sociedad B. Pese a las bajas de Arbilla, Arambarri y Mada, el cuadro armero mantiene la fiabilidad en su feudo.

En clave deportivista, se cuenta que el once apenas sufra variaciones. La única baja reseñable es la de David Mella, concentrado con la selección sub-20 en el Mundial de Chile. Su ausencia abre la puerta a que Luismi Cruz retrase su posición y Stoichkov, con pasado en el Eibar, ocupe el costado derecho. En punta, Mulattieri apunta a repetir titularidad escoltado por Yeremay, con Zaka Eddahchouri aguardando en el banquillo tras su reciente exhibición goleadora.

¿A qué hora es el Eibar-Deportivo?

Eibar y Deportivo se medirán este sabado 27 de septiembre a partir de las 18.30 horas en el Estadio de Ipurua. Se trata del séptimo encuentro de LaLiga Hypermotion 2025-26 para el conjunto coruñés.

¿Dónde ver el Eibar-Deportivo?

El encuentro entre Eibar y Deportivo podrá seguirse en directo en Movistar Plus+ (LaLiga TV Hypermotion M56 o 119), DAZN, Orange Fútbol 2 (108) y LaLigaTV M2.

Como siempre, en DXT Campeón ofreceremos un detallado minuto a minuto del partido en Ipurua. Podrás seguirlo con nosotros en directo, así como leer la crónica nada más terminar el encuentro y las reacciones de los protagonistas.