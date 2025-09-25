Zaka, entre los tres nominados a MVP de septiembre en Segunda

Zakaria Eddahchouri celebra un gol en el Dépor-Huesca - Patricia G. Fraga

Zakaria Eddahchouri, delantero del Deportivo y máximo goleador de Segunda División con cinco tantos, es uno de los tres jugadores nominados por LaLiga Hypermotion para el premio a mejor jugador del mes de septiembre. Junto al atacante neerlandés, completan la terna Marcos Fernández, del Ceuta, y Ale García, extremo de la UD Las Palmas.

Eddahchouri ha sido protagonista en el arranque de la temporada a pesar de haber perdido la titularidad en el Deportivo en favor de Samuele Mulattieri. El exjugador del Telstar fue titular en el primer partido de septiembre ante el Leganés (2-2), pero en el siguiente encuentro ya saltó desde el banquillo contra el Sporting en Riazor (1-0).

Los encuentros que cimentan su candidatura son los dos últimos del mes. Ante el Mirandés, disputado en Mendizorroza, firmó un triplete en tiempo récord. Eddahchouri ingresó en la segunda mitad y en apenas 16 minutos anotó los goles que pusieron el 1-3, 1-4 y 1-5, sellando la victoria del Deportivo. En la jornada siguiente, mantuvo su racha anotadora cerrando la goleada frente al Huesca (3-0), nuevamente entrando desde el banquillo tras una gran actuación de Mulattieri.

Zakaria Eddahchouri, pichichi de Segunda en cuatro ratos Más información

Por su parte, Marcos Fernández también ha registrado un mes destacado. El delantero marcó un doblete ante el Castellón en Castalia (3-3) y anotó el tanto que dio la victoria al Ceuta frente al Zaragoza (1-0) en la última jornada, demostrando su influencia en los resultados de su equipo.

Ale García completa la terna de nominados. El extremo canario inició la temporada de manera notable y ha prolongado su buen rendimiento en septiembre, anotando el gol de la victoria frente al Leganés (0-1) y dando una asistencia en el encuentro anterior ante la Real Sociedad B (2-1).