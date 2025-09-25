Quagliata 'alucina' con A Coruña: "Es imposible no ver a alguien con la camiseta del Dépor"

Quagliata, en el Deportivo-HuescaQuintana

Giacomo Quagliata fue protagonista en la sala de prensa de Abegondo en la mañana de este jueves. El defensor italiano, que se ha hecho con el puesto de titular en el carril izquierdo, reconoció la fácil adaptación que ha tenido al equipo y a una ciudad con la que todavía 'alucina' no solo durante los partidos, sino cada día: "Es imposible no ver a alguien con la camiseta del Deportivo y eso es una sensación muy bonita".

Un gran arranque. "Sé cuál es mi rol. Hay una gran competencia y era consciente de ello. Poco a poco voy trabajando. Soy feliz por el inicio que estamos haciendo y trato de ayudar para ganar".

Qué le pide Hidalgo. "Básicamente me pide agresividad. No solo en defensa, sino también en ataque. Quiere que ayude arriba y abajo. Quiere mi emotividad y mi competitividad".

Jugar muy arriba. "Mi rol varía según la situación y de cada partido. Según las exigencias, puedo jugar un poco más alto o un poco más bajo. Hay que adaptarse".

El cariño de Riazor. "Creo que es una cosa bellísima jugar en este estadio. Hay una pasión increíble por este equipo. Ayuda muchísimo en el campo, pero no solo se da en el estadio, sino durante el día a día, en la calle. Es imposible no ver a alguien con la camiseta del Deportivo y es una sensación muy bonita".

Comunión con la gente. "Ya en los partidos amistosos de pretemporada me di cuenta de ello, sí. Es imposible no darse cuenta. Será mucho más fácil con ese apoyo conseguir los objetivos".

Sensación de cómo puede ser la temporada. "Seguramente pensamos semana a semana. Nos centramos en estar preparados para cada partido. Debemos seguir trabajando como estamos haciendo para dar el 100% y mantenernos en esta línea".

Defender el liderato en un campo duro. "Seguramente no será un partido fácil porque nos mediremos a una escuadra agresiva en casa. Pero estamos convencidos y afrontaremos el partido como si fuese una batalla, como lo hacemos cada fin de semana. Lo daremos todo para conseguir la victoria.

Ausencia de Mella. "Perdemos a un chico importante que en los últimos partidos lo ha estado realmente bien. Pero tenemos mucha gente muy buena, una plantilla con las posiciones bien cubiertas, jugadores fuertes en el duelo. Sea quien sea el que juegue, lo hará muy bien".

Adaptación. "Me encuentro maravillosamente bien aquí. Es una ciudad bellísima y me encuentro verdaderamente bien. Con el idioma voy bien, dando clases durante la semana. Seguro que en la próxima conferencia de prensa ya intentaré hablar en castellano".