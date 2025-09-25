Los amores compartidos entre Eibar y Deportivo

Borja Bastón, Quique Fernández, Edu Expósito y Keko visten las camisetas de Dépor o EibarCedidas

El sábado a las 18.30 horas, Ipurua acoge un duelo con sabor especial. Armeros y coruñeses se vuelven a ver las caras. El mejor local contra el líder visitante y general. Más allá de los tres puntos en juego, este partido también es la historia de un amor compartido. Desde el ascenso directo de ambos a Primera División en la temporada 2013-14, hasta trece futbolistas han vestido las dos camisetas. Muchos dejaron momentos de alegría y calidad que todavía laten en la memoria de ambas aficiones. El recuerdo de otros no es tan brillante. Como en cualquier relación, hubo sentimientos intensos, etapas felices e incluso despedidas dolorosas, pero lo cierto es que la mayoría de ellos lograron algo difícil: ser queridos, aunque ya no pertenezcan a esa grada ni a ese escudo.

Arnau Comas. El central, fichado en este mercado estival por el Dépor, vistió la camiseta azulgrana durante la segunda vuelta de la temporada pasada. Jugó nueve partidos, todos como titular, aunque solo completó cuatro veces los 90 minutos. Con Antonio Hidalgo comenzó la Liga como titular en las tres primeras jornadas, pero sus problemas físicos, unidos a la recuperación de Ximo Navarro, hizo que el técnico catalán corriera a Loureiro al centro de la línea defensiva.

Arnau Comas la temporada pasada con la camiseta del EibarLALIGA

Mario Soriano. Tendió un puente entre Ipurua y Riazor con trayecto de ida y vuelta. Se fue cedido a Eibar para debutar en el fútbol profesional y cumplió con nota. Jugó 38 partidos como titular, marcó tres dianas y disputó el playoff de ascenso a Primera, siendo uno de los más destacados de su equipo.

Mario Soriano festeja la victoria con los brazos en altoLALIGA

Stoichkov. Formó parte de las filas del club guipuzcuano durante tres cursos seguidos. Desde el año 2021 hasta 2024. Defendió los intereses del conjunto vasco en más de un centenar de encuentros (118) y anotó 45 goles. Sus actuaciones y cifras en Ipurua le abrieron las puertas a Primera División, en concreto al Alavés.

Stoichkov celebra un gol con la grada de IpuruaLALIGA

Peru Nolaskoain. El sábado se medirá de nuevo a su exequipo. En tierras vascas se encuentra cómodo en un estilo de juego que encaja más con sus características y disfruta del fútbol. Algo de lo que no fue capaz en A Coruña, donde descendió. Este es su cuarto curso como armero y ha sido titular en los dos primeros choques.

Peru conduce el balón durante un partido ante el LugoQUINTANA

Ager Aketxe. En Riazor mostró su golpeo diferencial a balón parado, marcó siete tantos y fue de lo más salvable en un año negro en la historia blanquiazul. En Guipúzcoa coincidió con Soriano, Stoichkov y Peru, en su penúltima parada en el fútbol español. Ahora milita en el Johor Darul, en Malasia.

Ager Aketxe tras marcar su primer gol en RiazorQUINTANA

Roberto Olabe. Firmó por cuatro años con el Eibar en el verano de 2019 y tuvo una presencia testimonial. Estuvo cedido en el Albacete, Extremadura y Tondela. La 2020-21 la comenzó en el conjunto armero, en Primera División, pero únicamente participó en 2 encuentros de Copa del Rey. Rescindió su contrato y llegó libre al Alcorcón. Sus actuaciones convencieron a la directiva coruñesa y aterrizó en A Coruña en 2022, donde jugó 26 partidos como titular.

Olabe con la camiseta del Dépor en LigaARCHIVO DXT

Eneko Bóveda. Cuatro temporadas en Eibar. Las mismas que en A Coruña. En ambos clubes lució el brazalete de capitán y jugó en Primera, Segunda y Segunda B, aunque con camino inverso. Con la escuadra herculina participó en 68 encuentros y ocupó la posición de lateral derecho y central.

Fue capitán y jugó en Primera, Segunda y Segunda B en los dos equipos

Bóveda en una acción defensiva con el EibarLALIGA

Edu Expósito. Promocionó del Fabril al primer equipo en 2018 y se convirtió en el cerebro del Deportivo con Natxo González como entrenador. Tras la desgracia en Mallorca abandonó el club para jugar en la élite con el Eibar. Fue azulgrana de 2019 a 2022. De Ipurua dio el paso a Cornellá, donde vive su cuarta temporada como perico y es titular en un Espanyol que apunta alto.

Quique Fernández. Compartió punta de ataque con Carlos Fernández en el último Dépor que luchó por volver a Primera División. Fue el segundo máximo artillero de la categoría con 16 goles y al curso siguiente se fue traspasado al Eibar. Allí jugó durante cinco cursos, pero su nivel no fue el mismo. Ahora es el delantero del Conquense, en Segunda Federación.

Quique y Edu posan en su presentación como armerosEIBAR

Keko Gontán. Canterano del Atlético de Madrid. Llegó a Ipurua en el curso 2015-16 y fue indiscutible en las alineaciones de José Luis Mendilibar. Recaló en Riazor con un largo currículum y un nombre conocido. Firmó un contrato de cuatro años que se rescindió tras la siguiente campaña en Segunda B.

Keko Gontán celebra un tanto en el Benito VillamarínLALIGA

Raúl Albentosa. Su rendimiento fue mucho mejor en el País Vasco que en Galicia, donde ascendió a primera en la 2013-14. El poderío aéreo y contundencia le convirtieron en un central al que recuerdan con mucho cariño. En el Dépor jugó de 2016 a 2018, con 45 titularidades y dos goles, uno al Celta en Balaídos.

Albentosa pugna por un balón ante su exequipoARCHIVO DXT

Borja Bastón. Delantero del último ascenso del Deportivo a la máxima categoría. Jugó 21 encuentros como titular y celebró una decena de goles. Sin embargo, fue en el Eibar donde demostró su facilidad en el área. Marcó 18 goles en Primera y repartió tres asistencias en su única campaña en Ipurua. A día de hoy se encuentra sin equipo.

Borja Bastón levanta la camiseta para celebrar un golJAVIER ALBORÉS

Borja Fernández. Jugó una temporada en cada club. En el Dépor jugó cuatro partidos de inicio y salió desde el banquillo en otros 18. Tras dos años en Getafe se instaló en el País Vasco y encontró mayor protagonismo, superando la barrera de los mil minutos en Liga. En la actualidad dirige al UD Ourense en Segunda Federación tras lograr el ascenso el curso anterior.