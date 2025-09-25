El exdeportivista, José Manuel Aira, nuevo entrenador del FC Penafiel de Escotet

José Manuel Aira, neuvo entrenador del FC PenafielFC Penafiel

El exjugador del Deportivo, José Manuel Aira, inicia una nueva etapa en los banquillos tras ser anunciado este lunes como nuevo entrenador del FC Penafiel, club de la Segunda División de Portugal y propiedad de Juan Carlos Escotet, actual presidente del Deportivo.

Aira, nacido en Ponferrada en 1976, cuenta con una dilatada trayectoria tanto en los terrenos de juego como en los banquillos. Como futbolista vistió la camiseta del Deportivo desde 1995 hasta 1999, etapa en la que llegó a disputar minutos en Primera División aunque tuvo mayor protagonismo con el filial blanquiazul. El berciano continuó su carrera en clubes como Lugo, Tenerife o Racing de Ferrol.

Ya en su faceta de entrenador, suma 367 encuentros oficiales dirigidos, con experiencia en equipos históricos del fútbol español como Real Murcia, Albacete Balompié o Cultural Leonesa, también entrenó a Marbella FC y UCAM Murcia, además de su última etapa al frente del Deportivo Alavés B, con el que completó 83 partidos. También ha trabajado en el extranjero, en el NK Rudes de Croacia y en el Sochaux francés.

En su historial destaca el ascenso a Segunda División con el Albacete, además de rozar la promoción en proyectos como el del Murcia o el Racing de Ferrol. En su nueva aventura en Portugal, Aira estará acompañado por Marcio Vieira como segundo entrenador, Tiago Pires como preparador de porteros y Luis Pedro como analista.

El FC Penafiel ha confiado en el técnico berciano para liderar un proyecto ambicioso en la Liga Portugal 2, tras un muy mal arranque de temporada, se busca dar un giro de tuerca con un movimiento que, por la vinculación institucional de Escotet con el Deportivo, y el pasado blanquiazul del nuevo entrenador, no pasa inadvertido en A Coruña.