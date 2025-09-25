Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
DXT Campeón

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Cani, exjugador del Deportivo, evoluciona favorablemente tras un derrame cerebral

Esther Durán
25/09/2025 19:24
Cani con la camiseta del Deportivo contra el Athletic Club
Cani con la camiseta del Deportivo contra el Athletic ClubQuintana

Rubén Gracia Calmache, Cani, evoluciona favorablemente tras el derrame cerebral que sufrió la pasada semana. El exfutbolista, de 44 años, continúa ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ha pasado de la UCI a planta después de superar los días más delicados, según informó El Heraldo de Aragón

El mediapunta aragonés desarrolló una dilatada trayectoria en el fútbol español, con más de 300 partidos en Primera División repartidos entre Zaragoza, Villarreal, Atlético de Madrid y Deportivo. En A Coruña jugó en la temporada 2015/16, disputando 19 encuentros oficiales y convirtiéndose en un futbolista habitual en los planes de Víctor Sánchez del Amo, sobre todo en el primer tramo de temporada. Su experiencia y calidad técnica le dieron al Deportivo un perfil distinto en tres cuartos de campo, en un curso en el que el equipo selló la permanencia en la máxima categoría, y soñó con los puestos europeos con una primera vuelta asombrosa. 

En el Villarreal vivió sus mejores años, consolidándose como uno de los centrocampistas ofensivos más reconocibles de la Liga durante casi una década, además de participar en competiciones europeas.

Posteriormente pasó por el Atlético de Madrid y, tras su paso por el Dépor, cerró su carrera en el Zaragoza, el club de su ciudad natal, en 2017. 

Ya retirado, Cani había optado por mantenerse alejado de los focos mediáticos. Su evolución positiva en los últimos días transmite tranquilidad dentro del entorno cercano al exfutbolista, mientras prosigue con su recuperación en el centro hospitalario zaragozano.

Te puede interesar

Sergio Álvarez, en rueda de prensa

Sergio Álvarez: "El partido con el Dépor es ilusionante; a todos nos gusta jugar contra los mejores"
Redacción
El Básquet Coruña, después de la final de la Copa Galicia perdida, tras una prórroga, ante el Breogán

El efecto solidaridad del Leyma Coruña
Chaly Novo
Marte 25-26

Equipos de Primera | La ambición del Marte para dar un paso más
Raúl Ameneiro
Dani Barcia conduce el balón perseguido por Ike Kortajarena en el Dépor-Huesca en Riazor

El reto del Dépor contra el sello del Eibar: "¡Presionar, presionar, presionar!"
Eder Pereira