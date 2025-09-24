Xabi Alonso se une al selecto grupo del que forma parte un fugaz entrenador del Deportivo

Xabi Alonso, en el Levante-Real Madrid de ayer| EFE

Trata el Deportivo de regresar a Primera División, esa categoría a la que se refieren propios y extraños como la que “nunca debió abandonar” el equipo blanquiazul. Esta frase que a menudo suena a lugar común e incluso es motivo de mofa por algunos que afean la nostalgia por días mejores, se da de bruces de forma habitual con hitos que demuestran la huella del club en la historia del fútbol español. El último tiene relación con el gran inicio de Xabi Alonso en su andadura en el Real Madrid, que después de su triunfo ante el Levante se une a un selecto grupo en el que, efectivamente, está presente un entrenador del Dépor.

Más allá de la puesta a punto en el Mundial de Clubes, el entrenador tolosarra puede presumir de contar por victorias sus seis primeros encuentros dirigidos en Primera División. El equipo blanco marcha ahora mismo líder tras un pleno de 18 puntos, racha de triunfos que han conseguido muy pocos técnicos en la historia de la máxima categoría del fútbol nacional. Ocho para ser más exactos, con obvia predominancia de banquillos de Madrid y Barcelona, a lo que se unen dos excepciones. Una del Sporting y otra del conjunto blanquiazul.

Paso fugaz

Tal logro podía hacer pensar que se trata de uno de los grandes entrenadores de la historia del Dépor, pero ni siquiera Arsenio Iglesias o Jabo Irureta pudieron presumir de ese honor. El protagonista fue Carlos Alberto Silva, que además tiene el mérito añadido de firmar esa racha habiéndose subido a un tren en marcha.

Carlos Alberto Silva, en un partido con el Deportivo

En la temporada 1996-97, el Dépor prescindió de Toshack cuando marchaba quinto en la clasificación después de empatar en casa ante el Celta. El relevo en un primer momento fue Corral, que asumió el cargo de forma interina hasta que el preparador brasileño tomó las riendas. El impacto fue inmediato. Seis victorias consecutivas con 13 goles a favor, en una puesta en escena que dejó diez victorias en sus doce primeros encuentros dirigiendo en la banda deportivista, lo que permitió al equipo finalizar en tercera posición tras un final algo más gris.

No dejó tan buen sabor de boca el inicio de la siguiente temporada, en la que Carlos Alberto Silva, que lo había sido todo en Brasil y había triunfado con el Porto, apenas duró seis jornadas en el banquillo durante la 1997-98, siendo destituido al conseguir únicamente una victoria para un total de 26 partidos dirigiendo al Dépor.

Monopolio Madrid-Barça

El Dépor con Silva y el Sporting con Díaz Novoa, en la 1978-79, son los únicos equipo que se sientan a una mesa monopolizada por entrenadores del Madrid y del Barcelona. Xabi Alonso coge el testigo de Hansi Flick, que también tuvo un gran inicio la temporada pasada, mientras que la lista la completan los culés Tata Martino, Tito Vilanova y Louis Van Gaal, y el merengue, compatriota del ‘profesor Silva’, Vanderlei Luxemburgo.