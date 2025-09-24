Villares se corona con la fórmula Simeone

Villares pasa el balón en el partido contra el SportingQUINTANA

“El esfuerzo es innegociable. Hay que dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido porque el trabajo duro es la única forma de alcanzar la meta”. Esta cita de Diego Simeone, considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de los últimos años, que habla acerca de la importancia del sacrificio como hábito de comportamiento, se ha convertido en la receta del éxito para Diego Villares. El '8' blanquiazul ha escalado hasta la cima paso a paso y el resultado habla por sí solo. De promocionar del Fabril al primer equipo con 24 años, a capitán y peso pesado del vestuario cinco temporadas después.

Sacrificio y esfuerzo son los adjetivos que explican cómo un chico de Villalba puede ser capaz de irrumpir en el Deportivo de un día para otro. Sin hacer mucho ruido. Sin que muchos contasen con él. Llegó al filial deportivista en el curso 2018-19 y en enero de esa misma campaña regresó al Racing Villalbés. No fue hasta el año 2020 cuando comenzó a destacar y ganarse el derecho a entrar en dinámica del primer equipo. El 7 de febrero llegó su día soñado. Debutó como jugador del Deportivo ante el Coruxo en O Vao. Y el resto es historia.

Su manera de entender este deporte y la vida le han convertido en un fijo en el once inicial de los seis técnicos que han pasado por el banquillo de Riazor en los últimos años. Desde Rubén de la Barrera hasta Antonio Hidalgo, pasando por Borja Jiménez, Óscar Cano, Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz. Villares ha sido y es titular indiscutible en los planes de todos ellos, independientemente de la categoría y estilo de juego.

“He cambiado en la madurez que he ido adquiriendo temporada tras temporada. Al final yo he vivido de todo en estos cuatro años y eso me ha hecho aprender”, reconoció Villares en la mañana de ayer. Su evolución en el terreno de juego es palpable, y del anterior centrocampista solo queda el hambre y el compromiso con el escudo.

El escenario para él ha cambiado por completo. De luchar por mantener la salvación en Segunda División B (ahora Primera Federación) a capitanear a un Dépor candidato a ascender a Primera once años después. El nuevo técnico confía en sus capacidades y le ha alineado como titular en las seis jornadas de Liga disputadas hasta el momento. El '8' es uno de los inamovibles de Hidalgo, con tres partidos completos y 478 minutos en sus piernas. Ha compartido la medular con Gragera, Charlie Patiño y Mario Soriano, y el míster lo describió en la previa del Teresa Herrera como un pura sangre: “Diego Villares es coraje, pasión. Seguramente no hable todo lo que me gustaría, pero se lo quiero inculcar. La palabra empuja mucho. Tácticamente es bueno, de ida y vuelta. Tiene que sumar números a sus registros. Es muy importante para nosotros “.

En la goleada del viernes pasado ante el Huesca, Villares empató a Lucas Pérez como el jugador en activo con más partidos con la elástica del Dépor, un total de 172. El sábado en Ipurua le superará y batirá un nuevo récord que le hace especial ilusión: “Igualar a alguien como Lucas significa mucho para mí. Es una persona muy especial que me ayudó mucho desde el primer día que entré al vestuario. Ha sido más que un compañero”

El centrocampista tiene las riendas del vestuario y está ante su campaña más ilusionante desde que aterrizó en el club herculino. La plantilla disfruta del buen arranque liguero, pero él tira de veteranía y llama a la tranquilidad: “Nos gusta la alegría y es bienvenida, pero hay que ser realista. Nos gusta vernos líderes, pero vienen partidos muy duros y tenemos un calendario complicado por delante. Pasaremos por malos momentos también”.