Villares: "Igualar a alguien como Lucas Pérez significa mucho, ha sido más que un compañero"

Lucas Pérez y Diego Villares, celebrando el ascenso del Deportivo

Diego Villares, capitán del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para reflexionar sobre el buen momento del equipo, líder y en ascenso directo a Primera once años después. El de Villalba analizó la goleada ante el Huesca, puso la mirada en la cita del sábado en Ipurua y habló sobre su crecimiento personal desde su debut en febrero de 2021.

Líderes. “Lo llevamos con normalidad. Todavía es pronto, son seis jornadas de Liga y es una situación anecdótica. Esperemos que a final de temporada sea así también”.

Sensaciones: “Es lo mejor que está dejando el equipo. Más allá de los resultados las sensaciones del equipo son muy buenas y es con lo que nos quedamos. La dinámica del día a día nos ayuda mucho a todos para trasladar lo que trabajamos durante la semana y mostrarlo el día de partido”.

Competencia: “A la vista está que los compañeros que entran desde el banquillo dan el nivel sobrado. Es parte de la base de lo que se trabaja día a día”.

Roles: “Los futbolistas queremos jugar los máximos puntos posibles, pero si te sientes importante y te das cuenta que eres decisivo para los partidos como es el caso de Zaka ahora pues también gusta”.

Buen inicio: “Le doy importancia porque nos da confianza para el juego que queremos mostrar. Somos un equipo difícil para los rivales, es jodido jugar contra nosotros y eso es lo que queremos. El balón nos gusta tenerlo lo máximo posible y sin balón es difícil hacernos daño”.

Nivel personal: “Me noto unas semanas mejor y otras peor. Es parte del fútbol y del día a día. No siempre salen las cosas como queremos y trabajo entre semana para que todo vaya bien”.

Confianza de Hidalgo: “Me gusta adaptarme a lo que me piden los entrenadores. En mi puesto es importante comprender que es lo que necesita el equipo”

Renovación: “Tengo contrato hasta 2027. Con la relación que tenemos y lo a gusto que estoy aquí, por mi parte no habrá problema en otra ampliación”.

Eibar: “Será un partido complicado. El año pasado ganamos, pero nos costó mucho sacar el encuentro. Son un equipo que va arriba en la salida de balón, ahoga al rival en su propio campo… va a ser complicado”.

172 Partidos con el Dépor: “Igualar a alguien como Lucas significa mucho para mí. Es una persona muy especial que me ayudó mucho desde el primer día que entré al vestuario. Ha sido más que un compañero”.

Evolución: “He cambiado en la madurez que he ido adquiriendo temporada tras temporada. Al final yo he vivido de todo en estos cuatro años y eso me ha hecho aprender”.

Euforia: “Nos gusta la alegría y es bienvenida, pero hay que ser realista. Nos gusta vernos líderes, pero vienen partidos muy duros y tenemos un calendario complicado por delante. Pasaremos por malos momentos también”.

Su posición: “Lo que me pide Hidalgo es dar esa libertad a Mario. Él es más mediapunta y yo me encargo de sostener y dar equilibrio al equipo por delante de esa línea defensiva”.

Puntos positivos de Hidalgo: “Me gusta la pasión que nos transmite en cualquier ejercicio de los entrenamientos. El veneno que nos está implantando está haciendo efecto y es clave”.