La visita del Deportivo a Eibar el s\u00e1bado permitir\u00e1 al p\u00fablico de Ipurua reencontrarse con dos jugadores que les hizo disfrutar y que formaron una bonita sociedad como azulgranas durante la temporada 2023-24. Aquel curso, el \u00faltimo de la escuadra coru\u00f1esa en la Primera RFEF, Mario Soriano jug\u00f3 cedido en el equipo eibarr\u00e9s, donde coincidi\u00f3 con Juan Diego Molina Mart\u00ednez \u2018Stoichkov\u2019 en la \u00faltima campa\u00f1a de las tres que jug\u00f3 el andaluz en el conjunto armero, donde es una de las m\u00e1ximas figuras hist\u00f3ricas. El 21 de julio de 2021, Stoichkov firm\u00f3 un contrato de tres temporadas con el Eibar. El atacante nacido en la localidad gaditana de San Roque lleg\u00f3 traspasado desde el Mallorca, que acababa de ascender a la Primera Divisi\u00f3n. Apenas hab\u00eda tenido oportunidades en el conjunto bermell\u00f3n, pero hab\u00eda destacado en Segunda durante sus cesiones al Alcorc\u00f3n y al Sabadell, con los que materializ\u00f3 16 y once goles en la categor\u00eda de plata, respectivamente. Su venta al club eibarr\u00e9s permiti\u00f3 al jugador andaluz continuar en Segunda y dar un salto de calidad. Fue en la entidad vasca donde el gaditano ofreci\u00f3 su mejor nivel. De azulgrana y bajo la batuta de Gaizka Garitano, Stoichkov se mostr\u00f3 m\u00e1s certero que nunca de cara a porter\u00eda. En su primera campa\u00f1a, firm\u00f3 21 goles que le convirtieron en el pichichi armero y en el tercer m\u00e1ximo artillero de la categor\u00eda de plata, superado \u00fanicamente por Borja Bast\u00f3n, del Oviedo, y Cristhian Stuani, del Girona, que marcaron 22 dianas cada uno. El ahora jugador del Deportivo fue la referencia de un Eibar que ocup\u00f3 una de las dos plazas de ascenso directo a Primera Divisi\u00f3n durante m\u00e1s de la mitad del campeonato, pero que en la \u00faltima jornada, que afrontaba como l\u00edder, perdi\u00f3 en Alcorc\u00f3n y se vio superado por el Almer\u00eda y el Valladolid en la tabla. Jug\u00f3 el playoff y cay\u00f3 con el Girona en semifinales. Adem\u00e1s de su capacidad realizadora, el atacante gaditano dio cuatro pases de gol. El futbolista andaluz volvi\u00f3 a ser la principal referencia ofensiva del Eibar durante la temporada 2022-23. De nuevo, con Garitano al frente, pero en esta ocasi\u00f3n sin tanta efectividad en ataque. De hecho, los n\u00fameros de la plantilla eibarresa bajaron respecto al curso anterior. De marcar 61 tantos la campa\u00f1a anterior a 45. Stoichkov logr\u00f3 una docena de ellos durante la liga, adem\u00e1s de la diana que sell\u00f3 en la semifinal del playoff con el Alav\u00e9s, donde los azulgranas cayeron de nuevo, tras haber finalizado la temporada regular en la quinta posici\u00f3n. Al curso siguiente, con Joseba Etxeberria como t\u00e9cnico, dej\u00f3 de ser la primera opci\u00f3n en ataque, sin embargo, creci\u00f3 su capacidad como pasador. Jon Bautista, que lleg\u00f3 al Eibar un curso antes, fue el pichichi del cuadro vasco con 17 goles, mientras que Stoichkov firm\u00f3 doce tantos por segunda temporada consecutiva. Eso s\u00ed, mientras que la campa\u00f1a anterior reparti\u00f3 una asistencia, durante la liga 2023-24 dio siete pases de gol. El Eibar jug\u00f3 el playoff por tercera temporada consecutiva, pero otra vez m\u00e1s la fortuna dio la espalda a los vascos, ya que el Oviedo los elimin\u00f3 en las semifinales. Fue la \u00faltima campa\u00f1a de Stoichkov en el Eibar, donde uno de sus socios en ataque fue Mario Soriano, que se estren\u00f3 en el f\u00fatbol profesional gracias a su cesi\u00f3n desde el cuadro deportivista. El atacante gaditano y el mediapunta madrile\u00f1o fueron dos de las piezas claves del engranaje ofensivo del conjunto eibarr\u00e9s, junto con el exdeportivista Ager Aketxe, que materializ\u00f3 once dianas y dio seis asistencias durante el curso liguero 2023-24, Jos\u00e9 Corpas, autor de seis tantos y tres pases de gol, y Jon Bautista, principal referencia armera aquella campa\u00f1a. Soriano y Stoichkov coincidieron en el terreno de juego en 37 de los 42 partidos de la liga regular que disput\u00f3 el Eibar, adem\u00e1s de en los dos encuentros de la semifinal del playoff frente al Oviedo y durante los \u00faltimos 34 minutos del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic, en el que los eibarreses perdieron 0-3. Tres goles y cuatro asistencias registr\u00f3 Mario Soriano durante su cesi\u00f3n al Eibar. Dos de los pases de gol se los envi\u00f3 al actual \u201822\u2019 del Deportivo. Asisti\u00f3 al andaluz en la diana que abri\u00f3 el camino del triunfo de los vascos frente al Tenerife (3-0) en la octava jornada y en el tanto que supuso el 3-1 contra el Valladolid en la goleada de los armeros ante el cuadro pucelano (5-1) en la decimotercera semana de la competici\u00f3n de Segunda. Los 46 goles materializados por Stoichkov durante su etapa como azulgrana convierten al atacante andaluz en el cuarto m\u00e1ximo realizador de la historia del club vasco en el f\u00fatbol profesional y el primero en Segunda Divisi\u00f3n. El paso por el Eibar permiti\u00f3 a Soriano conocer la Segunda y regresar al D\u00e9por m\u00e1s hecho para, el pasado curso, convertirse en un jugador importante en A Coru\u00f1a, con cinco goles y cuatro asistencias. Uno de los tantos lo firm\u00f3 ante el cuadro eibarr\u00e9s, en el 1-0 en Riazor en la primera vuelta. Este curso, el madrile\u00f1o sigue siendo titular y ya lleva una diana y tres pases de gol. La llegada de Stoichkov desde Granada le ha permitido reencontrarse con su antiguo socio. En el D\u00e9por a\u00fan no ha marcado, pero asisti\u00f3 a Eddahchouri en el 4-0 al Huesca.