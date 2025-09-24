Jugadores y afición del Dépor, unidos en Marineda en la presentación de las equipaciones
El centro comercial acogió la puesta de largo oficial de las camisetas del Deportivo, con presencia de futbolistas de los primeros equipos, la cantera y el conjunto Genuine
El Deportivo presentó su nueva colección de equipaciones para la 2025-26 en un acto celebrado en Marineda City. La cita reunió a representantes de los diferentes equipos del club, desde los primeros equipos, pasando por la cantera y el Dépor Genuine, en un encuentro que permitió a los aficionados acercarse a sus futbolistas.
Por parte del primer equipo masculino acudieron Soriano, Mulattieri, Noubi, Luismi, Gragera, Loureiro, Quagliata, Comas y Bachmann, mientras que del Dépor femenino estuvieron Barth, Espe Pizarro, Cavanagh, Marisa García, Olaya, Inés Pereira y Marina Artero.
Los seguidores que se acercaron al evento pudieron optar a premios como camisetas, balones firmados y abonos para la temporada. La jornada se completó con una actuación de la plataforma gallega GN (Gallos del Norte), un proyecto social de freestyle inclusivo que aportó ritmo y ambiente festivo a la presentación.