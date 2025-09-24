Mi cuenta

José Ángel vuelve con el grupo y no está descartado para Ipurua

El centrocampista ya está recuperado de su proceso vírico y podría estrenarse en la lista de convocados

Dani Fernández
24/09/2025 15:53
José Ángel durante un encuentro en RiazorQUINTANA

El centrocampista andaluz volvió a saltar al campo de Abegondo tras superar un proceso vírico que le impidió estar disponible a inicios de semana.

José Ángel podría entrar en la convocatoria para el duelo ante el Eibar por primera vez en toda la temporada. Todavía no ha debutado en Liga con Antonio Hidalgo por culpa de una intervención quirúrgica con motivo de su pubalgia. Su regreso al verde está más cerca que nunca

El blanquiazul completó junto al resto de sus compañeros un entrenamiento que sirvió para practicar el plan de partido de este sábado (a las 18.30 horas) en Ipurua ante el Eibar, el mejor local de la categoría.

Gragera, sin plazos

Gragera fue el único futbolista que no se ejercitó con el grupo. El asturiano realizó un entrenamiento personalizado con los readaptadores y está descartado para el encuentro de esta semana.

Samu, Hugo Ríos, Kike Fernández, Pablo García y Fabi, del Fabril, estuvieron a las órdenes del entrenador catalán, Antonio Hidalgo.

