Diego Gómez y Kevin, colíderes con el Cartagena

Diego Gómez, con el Cartagena, ante el SabadellFC Cartagena

El partido entre Sabadell y Cartagena, interrumpido el pasado 13 de septiembre por la fuerte tormenta que descargó sobre la Nova Creu Alta, se reanudó este miércoles desde el minuto 42:50 y con empate a cero en el marcador. El conjunto de Javi Rey buscaba un triunfo que le permitiera situarse líder en solitario del Grupo 2 de Primera Federación, pero acabó firmando un empate sin goles que lo coloca como colíder junto con Europa, Ibiza y Eldense.

El técnico gallego del Cartagena sorprendió al presentar un once sin Kevin Sánchez ni Diego Gómez, que sí habían sido titulares el 13 de septiembre. Ninguno de los dos cedidos por el Deportivo jugó los primeros minutos de la reanudación. El delantero burgalés ya tenía una amonestación de la primera parte del encuentro, algo que pudo condicionar la decisión de mandarlo al banquillo.

Fue Diego Gómez el primero en entrar en acción. Saltó al campo en el minuto 58, en sustitución de Calderón, para ocupar el costado derecho, su hábitat natural en las últimas temporadas. El zurdo ofreció una de las mejores ocasiones del Cartagena en toda la tarde. En el 70 recortó hacia dentro con su clásico movimiento, armó la pierna izquierda y puso un centro fuerte y tenso al corazón del área. Alfredo Ortuño, algo forzado, no consiguió conectar un remate claro y el balón se marchó alto.

Cinco minutos después llegó el turno de Kevin. El atacante, que hasta ahora venía jugando habitualmente en banda, sustituyó a Nacho Sánchez y se situó como referencia ofensiva. Buscó desmarques, presionó a la zaga rival y trató de dar profundidad, pero apenas entró en juego. El Sabadell incluso reclamó un posible penalti que quedó en nada tras la revisión del VAR y en los minutos finales fueron los locales quienes rondaron con más insistencia la portería cartagenera.

El Cartagena suma un punto que le mantiene en la pelea por el liderato, pero pierde la ocasión de ponerse en solitario al frente de la clasificación. Diego Gómez y Kevin siguen acumulando minutos en uno de los candidatos al ascenso a Segunda. El ourensano protagonizó una de las acciones más vistosas de la reanudación, mientras que el burgalés apenas dispuso de opciones reales para marcar diferencias.