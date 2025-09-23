Los 365 días de penitencia de Lucas Noubi

Lucas Noubi, en una acción durante el Deportivo-HuescaQUINTANA

Pocas cosas hay que molesten más a un entrenador que perder piezas cuando su equipo está funcionando a la perfección. En esta situación se encuentra Antonio Hidalgo, cuyo gran reto en las próximas semanas es buscar reemplazo a la ausencia de David Mella, ya concentrado con España sub-20 para el Mundial que arranca este sábado, justo cuando su Deportivo había hecho clic. Ipurua será el escenario para la primera vuelta de tuerca del técnico catalán, que puede significar el fin de más de un año de penitencia para Lucas Noubi.

El pasado 20 de septiembre de 2024, el central belga salía de inicio en el partido entre el Standard de Lieja y el Union Saint-Gilloise de la jornada 8 de la Jupiter Pro League, primera categoría de su país. Disputó los 90 minutos en el 0-0 de su equipo antes de perderse para siempre. Esa fue la última ocasión en la que vistió la camiseta del primer equipo y también la última en la que fue titular en un partido oficial del fútbol profesional.

Sus reticencias a renovar y el empeño de su entrenador terminaron con Noubi bajando al filial del Standard para no perder del todo el ritmo de competición. “Le pedí al club si podía ir a buscar algo de ritmo con el equipo reserva. Es bueno volver a jugar, incluso dos divisiones por debajo”, apuntaba Lucas Noubi a medios belgas a finales del pasado mes de noviembre. 15 encuentros en la tercera división es todo lo que pudo mostrar.

De más a menos

El joven sabía desde enero que su etapa en Bélgica había terminado y por eso empezó a buscar un destino para comenzar su nueva aventura. Pronto lo encontró en A Coruña, ciudad que reconoció haber visitado en varias ocasiones durante el pasado curso mientras tomaba la decisión de firmar por el Dépor. Fue el primer fichaje para esta temporada y durante el verano Antonio Hidalgo le mostró toda su confianza.

Salió de inicio en la mayoría de partidos de preparación, bien como central o bien como lateral derecho, una polivalencia que desde la dirección deportiva blanquiazul siempre han puesto en valor. Todo cambió con el inicio de Liga. La recuperación de Arnau Comas, que empezó la pretemporada a menor ritmo, relegó a Noubi al banquillo y prácticamente al ostracismo. Su debut no se produjo hasta la jornada 5 frente al Mirandés, cuando salió al césped de Mendizorroza ya con el partido sentenciado. Frente al Huesca tuvo de nuevo su oportunidad para sumar un total de 17 minutos en dos apariciones.

Progreso y oportunidad

Esta progresión que demuestra que ha convencido a Hidalgo, adelantando en la rotación a Comas, puede ser la chispa que devuelva al prometedor talento belga a un once titular doce meses después. Sabiendo que no podrá contar con Mella, la opción que menos piezas obliga a mover en el equipo es la de introducir un central que reubique a Ximo Navarro de nuevo en el carril diestro para replicar la profundidad y la amenaza al espacio del extremo de Teo. En ese molde encaja a la perfección Noubi, habituado desde edades tempranas a formar en líneas de tres. Esto permitiría además mantener a Miguel Loureiro, que se está revelando como el auténtico líder de la zaga, en el eje, y a Dani Barcia en el perfil zurdo.

A sus 20 años, el todavía internacional por Bélgica decidió buscar una nueva experiencia para empezar de cero lejos de casa. Después de un inicio complicado, es probable que un nuevo tren esté a punto de pasar por su puerta y en su mano está aprovecharlo.