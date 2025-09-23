Escudero pierde peso, pero no plaza fija

Escudero, temporizando ante Toni Abad en el Dépor-HuescaQuintana

Mientras Giacomo Quagliata sube, Sergio Escudero baja. El lateral vallisoletano arrancó como titular el curso, después de una última temporada en la que los problemas en su maltrecho codo izquierdo le impidieron tener continuidad.

Escudero, hombre importante también dentro del vestuario, como demuestra su capitanía pese a acumular apenas un año en el Dépor, era la apuesta de Hidalgo de inicio. Pero ha perdido el asiento en el once inicial en beneficio de su compañero italiano, que ha aprovechado la oportunidad que el técnico catalán le dio frente al Mirandés para asentarse en la alineación del Deportivo.

Sin embargo, aunque Escudero pierde peso, el exfutbolista del Pucela se resiste a reducir su cuota de protagonismo en el Deportivo. Así sucedió en su primera suplencia, en Mendizorroza. Aquel día, con el marcador estableciendo un 0-2 a favor del Deportivo, el lateral saltó al césped de Vitoria en la primera ventana de cambios, junto a Charlie Patiño, que relevó a David Mella.

En ese encuentro, Escudero acabó sumando no solo en el juego, sino también en el marcador. Porque en una de las últimas acciones, acabó soltándose por el carril central para atacar el área, recibir un pase filtrado de Mario Soriano y regalarle el hat-trick a Zakaria Eddahchouri para, de paso, anotarse en su hoja de servicios una asistencia.

Fue el segundo gol al que contribuyó de manera directa este curso ‘Escu’, que en Granada ya sumó una diana que permitió al Deportivo redondear el marcador hasta el 1-3. Sucedió en el tiempo añadido, tras acompañar desde segunda línea un contragolpe que el Deportivo no pudo finiquitar en primera instancia. El exblanquiazul Pablo Insua, hoy en el Zaragoza, trató de iniciar la transición, pero Escudero se anticipó al teórico receptor de su pase, recuperó el balón y se inventó un zurdazo que se acabó colando pegado al palo izquierdo de Luca Zidane.

Siempre está

Aquel duelo en el Nuevo Los Cármenes fue el único en el que el lateral disputó todo el encuentro, una circunstancia que no estuvo reñida con el hecho de ser de la partida también contra el Burgos (0-0), Leganés (2-2) y Sporting de Gijón (1-0).

El partido contra el cuadro sportinguista fue su último encuentro como titular. Porque aunque el equipo ganó, la entrada de Quagliata en el minuto 67 del italiano por el propio ‘Escu’ empujó de manera definitiva al míster a buscar un relevo en la posición.

Pese a ello, el pucelano no ha perdido su plaza fija en los planteamientos de Hidalgo. Más allá de que su retorno al once es posible, no ha dejado de ser un futbolista imprescindible para el técnico, que valora su aportación incluso saliendo desde el banco.