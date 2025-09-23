Mi cuenta

El nuevo paso atrás en la recuperación de José Ángel

El mediocentro andaluz, todavía renqueante de una lesión muscular, no pudo trabajar en Abegondo por un proceso vírico

Sergio Baltar
23/09/2025 15:49
José Ángel JuradoRCD

Nuevo paso atrás en la recuperación de José Ángel Jurado, que no termina de acumular continuidad para volver a reincorporarse a la dinámica de trabajo grupal. Después de dejar atrás en pretemporada su rehabilitación tras la intervención quirúrgica para solucionar su pubalgia, el andaluz sufrió una lesión muscular en su muslo derecho hace cinco semanas.

Cuando ya apuntaba a estar cerca de regresar junto a sus compañeros de manera integral, el centrocampista se tuvo que quedar en casa este martes por un proceso vírico.

De este modo, el Deportivo no pudo contar con el pivote en el regreso al trabajo para comenzar a preparar el encuentro contra el Eibar (sábado, 18.30 horas), en el que apunta a no estar tampoco José Gragera, que realizó entrenamiento individual.

Hidalgo sí pudo contar con el resto de futbolistas de la plantilla y, además, citó a Samu Fernández, a Fabi y a Mario Nájera, que regresó a una sesión del primer equipo.

Según informó el club, tras una activación con rondos, el técnico planificó un juego de posición y fútbol en espacio reducido, de alta intensidad.

