Marisa celebra su gol anotado en Liga F ante el Eibar en Ipurua RCD

El Deportivo se enfrentará al Athletic Club de Bilbao en los octavos de final de la Copa de la Reina el fin de semana del 19 y 20 de diciembre en Riazor. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los 16 equipos conocieron el que será su próximo rival en la siguiente ronda del torneo del KO. Ocho eliminatorias en las que ya sí entran a competir los ocho primeros clasificados de la pasada temporada en Liga F. Barcelona, Real Madrid, Costa Adeje Tenerife, Atlético de Madrid, Granada, Sevilla y el propio conjunto vasco.

El sorteo, inicialmente previsto para antes, tuvo que esperar a la disputa del Sporting de Huelva-Badalona, aplazado por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Las catalanas consiguieron el miércoles el último billete tras imponerse por 3-4.

El conjunto blanquiazul afrontará el partido después de superar al Europa en la anterior. Un solitario tanto de Marisa García en el tiempo de añadido permitió a las dirigidas por Alberto Rodríguez sellar su clasificación para unos octavos de final en los que estarán dos representantes de Segunda Federación. El Argual dio la campanada ante el Madrid CFF y As Celtas vencieron en A Madroa al Athletic Club.

Una barrera a derribar

Los octavos de final se han convertido en el techo reciente en la Copa de la Reina. En las dos últimas ediciones el equipo coruñés se despidió de la competición en esta misma ronda y ante el mismo contrario, la Real Sociedad. En 2024 cayó por 0-1 en Abegondo, mientras que el pasado curso volvió a cruzarse con las donostiarras y perdió por 1-4 en Riazor.

Superar esta eliminatoria supondría romper la barrera y alcanzar los cuartos de final, la fase más avanzada que ha disputado el Deportivo en toda su trayectoria. Fue en la temporada 2019-20, cuando se midió al Barcelona en el estadio Johan Cruyff. Las blanquiazules rozaron la épica, pero terminaron cayendo en el último minuto de la prórroga tras un cabezazo de Hamraoui.