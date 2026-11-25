Vega celebra su gol en el Dépor-Barça Quintana

El puesto de lateral zurda es uno de los que siempre generan más dolores de cabeza a los directores deportivos. Y en el Deportivo, en estas últimas temporadas, no ha sido menos. Kevin Cabado rastreó la cantera de arriba abajo y exploró también el mercado en busca de una jugadora capaz de desempeñarse en el flanco izquierdo con garantías suficientes para que el proyecto del primer equipo diese pasos adelante en la máxima categoría nacional. Le costó tres temporadas y cinco mercados —tres estivales y dos invernales—, pero al fin, en julio de 2026, llegó la futbolista que tanto añoraba el Dépor: Vega Montesinos.

Es el presente curso el primero en el que el conjunto blanquiazul no tiene ningún dilema en el lateral izquierdo desde su regreso a la máxima categoría. La llegada de Vega en la ventana de fichajes de verano fue lo más similar a un soplo de aire fresco en un día de altas temperaturas. Con ella, Alberto Rodríguez ganó una lateral completa y evitó enfrentarse a una encrucijada que temporadas antes tuvieron que afrontar Irene Ferreras primero, y Fran Alonso después.

Desde que recaló en la plantilla del Deportivo, Vega se ha vuelto una de las piezas indispensables del equipo. Ha sido titular en once de las doce jornadas disputadas hasta ahora, a excepción de la primera, y acumula 991 minutos, siendo la tercera jugadora con más protagonismo, solo por detrás de Adriana Ranera y Olaya Rodríguez. Con ella, las blanquiazules ganan seguridad en defensa y desequilibrio en ataque.

A sus 21 años ya es uno de los pilares del Dépor de Alberto y cuesta visualizar un once inicial en el que no esté su nombre. Aunque puede desempeñarse también como extremo, es precisamente su capacidad para convertir su banda en un sube y baja constante lo que le permite coronarse como una lateral de categoría. Su zancada le permite rehacerse en defensa con una facilidad pasmosa; su buen pie le convierte en sinónimo de peligro en los últimos metros. Un combo que el Deportivo tardó en encontrar.

Vega Montesinos hace estallar de alegría a la afición deportivista 🤩 #LigaFMoeve | #DéporABANCABarça https://t.co/8JHIvtDjo5 — Liga F (@LigaF_oficial) November 15, 2026

Primeros cambios

El regreso del conjunto coruñés a Liga F, con Irene Ferreras a los mandos, destapó la dificultad de encontrar una lateral zurda de garantías. En julio de 2024, el club anunció a Pancha Lara como refuerzo para el flanco izquierdo y la chilena, que conocía la categoría, fue la elegida por Ferreras.

Sin embargo, la destitución de la entrenadora madrileña pasados diez partidos de competición liguera y la llegada de Fran Alonso vino acompañada de un cambio de roles. Aunque en sus primeros encuentros en el banquillo deportivista mantuvo a Pancha Lara en el once inicial, Alonso no tardó en dar el primer giro de tuercas en el lateral zurdo y optó por empezar a jugar con Samara a banda cambiada.

Esa decisión le abrió las puertas de la titularidad a una Cris Martínez que más tarde tendría que apartarse de los terrenos de juego por su embarazo, un hecho que le brindó la oportunidad a Paula Novo, todavía con ficha del filial. En esa misma temporada, Fran Alonso incluso reubicó a Olaya, que no tardó en ganarse a pulso el apodo de “todoterreno” por su capacidad de rendir en cualquier zona del campo. No obstante, lo más habitual en los onces elaborados por el entonces técnico del Deportivo era que Samara jugase a pierna cambiada y Cris Martínez o Paula Novo, en la derecha.

Vuelta de tuercas

Después de que el equipo coruñés se asegurase su plaza en Liga F durante una temporada más, la prioridad de la dirección deportiva pasó a ser conformar una plantilla capaz de estabilizarse en Primera División sin sufrir tanto como lo hizo en la 2024-25. Y uno de los puestos a reforzar era el lateral izquierdo. Llegaron en el mercado estival Colette Cavanagh, procedente del Celtic, y Sara Extremera, del Real Madrid B, además de la promoción de Paula Monteagudo desde el filial blanquiazul. Pero lo cierto es que ninguna de las opciones terminó por convencer a Alonso.

El 10 de septiembre, cuando tan solo habían transcurrido dos jornadas de liga, el club coruñés sorprendió al deportivismo al anunciar el traspaso de Extremera al Badalona Women. Sin ni siquiera haber debutado, la lateral catalana se marchó del Dépor; un camino que más tarde siguió también Cavanagh ante la falta de minutos. La escocesa puso rumbo al Ipswich Town de la segunda división inglesa tras acumular solo 33 minutos en la competición doméstica. Ni la lesión de larga duración de una Paula Monteagudo que empezó la temporada como indiscutible en el flanco izquierdo le valió a Cavanagh para ganar protagonismo en el equipo.

Vera Martínez controla el esférico en el Dépor-Real Madrid de la temporada 2024-25 Patricia G. Fraga

La salida de Extremera, la baja de ‘Monti’ y la complicada adaptación de Cavanagh obligaron de nuevo a Fran Alonso a romperse la cabeza. Recurrió a la baza de Samara, esa que en la anterior campaña le había servido para cubrir el expediente. Pero la necesidad de dar un paso adelante le empujó a probar cosas nuevas. En algunos partidos tiró de la vieja confiable, Olaya, aunque finalmente Alonso optó por reconvertir de forma definitiva a Vera Martínez. La central cántabra terminó rindiendo a un gran nivel y, con su marcha a final de curso, dejó un hueco difícil de llenar. Hasta que llegó Vega Montesinos, la solución definitiva.

El dilema, a la derecha

En la presente campaña, la dirección deportiva ha logrado evitar que Alberto se tuviese que comer la cabeza para buscar soluciones en el lateral izquierdo. Al menos mientras Vega esté disponible y siga ofreciendo el rendimiento que ha brindado hasta ahora.

Sin embargo, este curso el dilema ha cambiado de lado. Contra todo pronóstico, el técnico del Deportivo tiene que exprimirse para, jornada tras jornada, decidir a quién alinear como latera derecha: Daniela Caracas, Paula Novo o Sofía Domínguez. Por ahora, después de disputar doce partidos de Liga F, la favorita es Caracas. De las tres, es la que más minutos acumula (736), pero lejos de tener ganado el puesto, las últimas elecciones de Alberto hacen presagiar que es una de las posiciones destinadas a bailar.

Caracas todavía no ha conseguido ser esa jugadora fiable al 100%. Ha tenido algunos errores que se han saldado en goles del rival y es probable que sean esas desconexiones las que inviten a Alberto a abrirle las puertas del once a Novo o Sofía. De hecho, las dos veces que la de Boiro ha partido como titular en el flanco derecho, el Dépor ha logrado sumar los tres puntos: contra el Eibar (2-3) y ante el Alavés (2-1).

La última prueba en liga fue la de Sofía, que puede actuar como mediocentro o como lateral. El entrenador deportivista ya le había brindado la titularidad en ese puesto en Copa de la Reina frente al Europa y el pasado sábado repitió en la derrota ante el Badalona (2-1).

Con el lateral zurdo más que cubierto, ahora Alberto Rodríguez afronta el reto de encontrar la estabilidad en el diestro, con Caracas, Novo y Sofía como principales candidatas.