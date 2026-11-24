Michi Apóstol en el Dépor-Valencia Carlota Blanco

Inês Pereira con Portugal, Sofía Domínguez con Argentina, Daniela Caracas con Colombia y ahora, Michi Apóstol con Venezuela. Esas son las cuatro jugadoras del Deportivo que no estarán en A Coruña durante el parón internacional y que se concentrarán con sus respectivas selecciones en esta ventana.

En el caso de la atacante venezolana, no se irá demasiado lejos. De hecho, ya se encuentra junto al resto de sus compañeras de selección en París, escenario elegido para realizar el stage. En Francia, precisamente, el combinado vinotinto disputará tres amistosos.

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El primero de ellos será el 27 de noviembre ante Francia en el Estade Marcel Picot de Nancy (21.00 horas); el segundo, el martes 1 de diciembre en el Stade Walter Luzi de París contra Marruecos (20.00 horas) y el último, contra España, en el escenario más especial y más conocido para Michi Apóstol: en Riazor, el viernes 4 de diciembre a las 21.00 horas.

El escenario facilita además que la jugadora del Deportivo ya se quede en A Coruña para reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del grupo y preparar así la jornada 13 de Liga F, ante la Real Sociedad.