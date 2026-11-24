Olaya en el Deportivo-Real Sociedad de Copa de la temporada 2024-25 disputado en Abegondo ARCHIVO DXT

El primer equipo femenino vuelve a Abegondo de forma provisional. El club ha anunciado que el encuentro correspondiente a la jornada 13 de Liga F entre Deportivo y Real Sociedad se jugará en el campo Arsenio Iglesias.

El motivo del cambio de localización, según explica la entidad, se debe a los "trabajos de mantenimiento del césped de Riazor en unos días, además de climatología adversa por las intensas lluvias".

De esta forma, los abonados y abonadas del Deportivo ya pueden retirar su invitación obligatoria en este mismo enlace. Por si fuese poco el cambio, con motivo de las obras que se están ejecutando en la ciudad deportiva y "por razones de seguridad", la capacidad disponible estará limitada a 500 localidades.

Desde el Deportivo "lamentan las limitaciones de acceso que esta circunstancia pueda ocasionar a los deportivistas", pero recuerda que "los trabajos que se están desenvolviendo en el Dépor Training Center tienen como objetivo seguir mejorando unas instalaciones fundamentales para el crecimiento y el desenvolvimiento del club".

La Real Sociedad visitará Abegondo el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18.00 horas. El conjunto txuri-urdin llegará a tierras herculinas ocupando el noveno puesto de la clasificación, justo uno por encima del Dépor. Será, por lo tanto, un duelo directo que el equipo coruñés tratará de aprovechar para recortar puntos a la Real, que ahora mismo tiene en su casillero cuatro puntos más (16).

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Será también una tarde de reencuentros. En la escuadra donostiarra estará una Ainhoa Marín que regresa a la ciudad deportiva de Abegondo, en la que pasó cinco temporadas. Cinco días antes (el viernes 4 de diciembre), la exjugadora del Deportivo regresará a Riazor, aunque con la elástica de la selección española. Sonia Bermúdez la incluyó por segunda vez consecutiva en su lista, esta vez para enfrentarse en dos amistosos: primero ante Chile en el Reino de León (18.00 horas); después contra Venezuela, en el feudo herculino (21.00 horas).