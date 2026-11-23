Fran Alonso, nuevo entrenador del Rosengård FC Rosengård

La primera experiencia de Fran Alonso en la Primera División de Suecia no ha salido como le hubiese gustado. El exentrenador del Deportivo, que abandonó el club herculino a final de la temporada pasada, firmó Rosengård con el objetivo de lograr la salvación. Pero no ha podido conseguirlo y el conjunto de Malmö, un histórico del fútbol femenino, jugará en Segunda División.

El Rosengård se lo jugó al todo o nada. Después de no ser capaz de evitar la zona roja, el equipo sueco se vio obligado a disputar el playout ante el Örebro, que había finalizado la competición regular de la categoría de plata en tercera posición. En una eliminatoria a doble partido, la escuadra dirigida por Fran Alonso cedió en la ida (2-1) y tampoco fue capaz de ganar en la vuelta (3-3), certificando así su descenso.

Además, según ha informado SVT Sport, el club sueco ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del técnico madrileño, quien no estuvo presente durante el segundo encuentro contra el Örebro por enfermedad.

El extécnico blanquiazul recaló en el conjunto de la ciudad de Malmö con la temporada a medias, cuando el equipo ocupaba el duodécimo puesto con catorce puntos. Solo el Norrköping, con trece, y el Uppsala, con seis, empeoraban sus cifras. Y con Fran Alonso a los mandos, el Rosengård alcanzó 24 puntos, insuficientes para evitar el playout.

De esta forma, uno de los equipos más existosos del fútbol femenino sueco, con hasta 14 títulos de liga, 6 Copas y 4 Supercopas, dice adiós a la élite.