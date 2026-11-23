Daniela Caracas en el Dépor-Valencia Carlota Blanco

Daniela Caracas tampoco estará a las órdenes de Alberto Rodríguez durante el parón internacional. Sí contará con ella el seleccionador de Colombia Angelo Marsiglia, quien la ha incluido en la convocatoria de 23 futbolistas para afrontar dos partidos amistosos contra Australia.

La lateral blanquiazul, que ya se encuentra concentrada con la Tricolor, formará parte del grupo que cerrará la actividad internacional del año. Estará con la selección hasta el miércoles 3 de diciembre y después regresará a tierras herculinas para preparar la jornada 13 de Liga F ante la Real Sociedad.

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El conjunto colombiano se enfrentará a Australia, ubicada entre las 20 mejores selecciones de la lista mundial de la FIFA, en dos compromisos programados para el sábado 28 de noviembre y el martes 2 de diciembre.

Caracas es la tercera deportivista que recibe la llamada de su selección para este parón internacional, después de Sofía Domínguez e Inês Pereira, a pesar de que esta última todavía no se ha recuperado al 100% de la cirugía menor a la que fue sometida el pasado 25 de octubre.

Plan semanal

En la primera semana de parón, Alberto Rodríguez ha programado tres sesiones de entrenamiento y una de trabajo complementario que tendrá lugar hoy mismo. El Deportivo entrenará martes, miércoles y jueves y descansará viernes, sábado y domingo.