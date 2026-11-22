Ainoa Gómez en el Badalona-Dépor Liga F

Si algo recalca Alberto Rodríguez semana tras semana es la igualdad que presenta la actual temporada en Liga F. Pasadas doce jornadas de la competición doméstica, todo se mantiene en un puño. Sobre todo en la zona media de la tabla, en la que muchos equipos ocupan una posición u otra en función del golaveraje. Entre ellos, el Deportivo, que se marchará al parón internacional en el décimo puesto, pero con la zona de descenso pisándole los talones.

El conjunto blanquiazul suma tres victorias, tres empates y seis derrotas; la última de ellas el pasado sábado ante el Badalona (2-1). El hecho de marcharse de vacío de Palamós obliga a Alberto a tomarse el periodo de selecciones como una oportunidad para analizar. Porque lo cierto es que el equipo tiene en su casillero menos puntos de los que quizás ha merecido, pero en el fútbol poco importan los méritos; lo único que valen son los tantos conseguidos. Y el Dépor tiene 12, solo dos por encima de la zona de descenso en la que están Sevilla (10) y Valencia (7).

Cuenta pendiente

Es la regularidad la mayor cuenta pendiente de la escuadra herculina. Después de consumar la hazaña de puntuar contra el Barcelona, el Deportivo se desinfló ante uno de sus iguales. El Badalona afrontaba el encuentro del pasado sábado con extrema necesidad tras acumular hasta ocho jornadas sin ganar; y las blanquiazules cedieron. Lo hicieron además sin las mejores sensaciones, esas que en anteriores jornadas, como frente al Madrid CFF o al Valencia, sí habían tenido a pesar de las derrotas.

El parón internacional, que ocupará dos fines de semana, permite al Dépor recuperar el aliento tras dos semanas con cuatro partidos y, sobre todo, poner el foco en ampliar la distancia sobre la zona roja de la clasificación. El próximo rival será una Real Sociedad (miércoles 9 de diciembre a las 18.00 horas en Riazor) que, tras un inicio de temporada lleno de dudas, ha despertado a tiempo para escalar hasta el octavo puesto.