Marisa García en el Badalona-Dépor Liga F

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la derrota ante el Badalona (2-1).

Andrea Tarazona (6). No pudo hacer nada en ninguno de los tantos del Badalona. Atenta para salir y cubrir las espaldas de la defensa.

Sofía Domínguez (4). Segunda titularidad en Liga. Se ubicó como tercera central para sacar el balón. No fue capaz de ofrecer nada en ataque.

Adriana Ranera (3). Erró de forma muy clara en el primer gol del Badalona. A pesar de tenerle la posición ganada a Irina, falló en el despeje y la delantera remató a placer.

Elena Vázquez (5). Concentrada en defensa, aunque sin su habitual claridad para sacar el balón en largo.

Vega Montesinos (4). Menos incidente de lo habitual. No estuvo fresca y el Badalona aprovechó su banda para hacer daño. Botó algún centro peligroso.

Olaya Rodríguez (4). No fue capaz de hacerse con el control. Llompart le ganó la partida en la medular. Lo intentó con más corazón que cabeza.

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Paula Redruello (6). Se multiplicó para rebañar balones y evitar ataques peligrosos del Badalona. Fue al suelo de forma inteligente para recuperar la posesión en varias ocasiones.

Ainoa Gómez (5). Trató de caracolear en el centro del campo y ofrecer algo diferente, pero estuvo demasiado viligada como para conseguirlo.

Lucía Rivas (5). Lo intentó. Rebasó en varias acciones a su par. De sus botas nació la posibilidad de que Marisa hiciese el segundo.

Marisa García (7). Volvió a ser el faro capaz de arrojar luz donde sus compañeras solo veían oscuridad. Vio puerta con una gran vaselina. Suma tres goles en seis partidos.

Lucía Pardo (4). Poco participativa. El equipo necesitaba su creatividad, pero no consiguió entrar en juego.

Los cambios

Paula Hernández (5). Dio solidez con balón.

Paula Novo (4). Precipitada y demasiado revolucionada.

Michi Apóstol (5). Intentó desequilibrar y hacer dudar al Badalona.

Karla Bermejo (s.c.). No pudo incidir en el encuentro.

Eva Dios (s.c.). Sin tiempo para cambiar nada.