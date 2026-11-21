Vega en el Badalona-Dépor Liga F

La paliza ante el Barcelona pasó factura. A nivel físico, pero también mental. Frenar al mejor equipo del mundo tuvo sus consecuencias en Palamós, donde el Deportivo no fue capaz de ofrecer su mejor versión, ni tampoco de acercarse a ella. Y lo aprovechó el Badalona para sumar tres puntos que le permiten igualar los doce de las blanquiazules (2-1).

Había pocas formas peores de empezar un partido. El Deportivo se plantó en tierras catalanas con las legañas en los ojos. Así que el Badalona le obligó a despertar con un tortazo a los tres minutos de encuentro. A los locales les bastaron tres pases para desarbolar la todavía perezosa defensa del equipo coruñés. Ranera, que parecía la más desvelada de todas, evitó que Irina le ganase la posición, pero la defensora blanquiazul demostró estar igual de somnolienta que sus compañeras, erró en el despeje y vio cómo su par batía a Tarazona.

Había pocas formas mejores de reaccionar. Porque solo cinco minutos después, Marisa apareció para alargar su gran estado de forma. No necesitó ayuda. Una presión bastó para hacer dudar a Lorena Navarro y robar; una vaselina perfectamente medida, para obligar a Txell Font a recoger el balón del fondo de la red y hacer el 1-1.

El gol de la delantera madrileña invirtió los papeles. Sirvió al Dépor para espolearse. Tanto que a punto estuvo de hacer el segundo después de una gran jugada individual de Lucía Rivas por banda, pero Marisa estrelló el balón en el palo. Fue la última acción de mérito de un Deportivo que de nuevo se apagó y cedió demasiado control a un Badalona que encontró la forma de manejar el esférico de un lado al otro. A la escuadra comandada por Marc Ballester solo le faltó claridad para pisar área rival. Gran culpa de que no encontrasen el hueco la tuvo Redru, capaz de arrebañar cualquier balón que pasaba cerca. Y no tan cerca.

Mientras, a las blanquiazules no les quedó más remedio que recurrir a su vieja confiable. Cuando las cosas no van del todo bien y el juego no fluye todo lo que debería, aparece el faro capaz de arrojar luz: Marisa García. Capaz para bajar de espaldas cualquier balón en largo e incluso girarse para progresar, un partido más, la ‘20’ del Deportivo demostró que atrás quedó la temporada de adaptación. En la presente ya está lista para ser referente.

Mazazo y apagón

A pesar de tener el control, a Marc Ballester no le convenció del todo la primera parte de su equipo y aprovechó el descanso para dar entrada a Vicky Losada. Pie, talento y visión para el centro del campo. Lo que no vio venir el Deportivo es que el segundo tortazo del día vendría de otras botas. Una pared entre Irina y Llompart acabó hundiendo la defensa hasta que la ‘10’ de las locales, casi desde el suelo, asistió a Julve para el 2-1. Otra vez, sin oposición ninguna, el Badalona volvía a ponerse por delante. Otra vez, el Deportivo, obligado a remar.

A diferencia de lo que ocurrió con el tanto de Irina, el de Julve no sirvió como despertador para el equipo coruñés. Al contrario. Las visitantes no fueron capaces de imprimirle una marcha más al encuentro. La poca movilidad sin balón y la precipitación con él se convirtieron en el mejor aliado de un Badalona que veía cómo el tiempo corría a su favor.

Quiso cambiar el rumbo del partido Alberto Rodríguez con las entradas de Novo y Paula Hernández. Pero los cambios tampoco dieron alas a un Dépor fundido y sin ideas. Así que el técnico de Arteixo lo volvió a intentar con Michi Apóstol. Y ni así.

Por insistencia, más que por clarividencia, la escuadra herculina empezó a inclinar el campo hacia la portería defendida por Txell Font. Y en esos minutos en los que entra más en juego el corazón que la cabeza, el Deportivo no encontró la frialdad suficiente como para, por lo menos, empatar. Y se marchó de vacío de Palamós, permitiendo además que la zona del descenso se acerque más que nunca.