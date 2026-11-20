Ainoa Gómez trata de hacerse con un balón dividido en el partido ante el Barcelona Quintana

Toca pasar página sin olvidar lo conseguido. El Deportivo dejó una de las imágenes de la temporada al unirse a la corta lista de equipos que han sido capaces de frenar al Barcelona, pero ahora vuelve a su realidad y necesita que dicha hazaña no le haga perder de vista sus obligaciones en Liga F. Las blanquiazules visitan este sábado (12.00 horas, Dazn y RTVE Play) al Badalona en Palamós, en un desplazamiento comprometido ante el penúltimo clasificado y en el que los tres puntos adquieren una importancia especial para mantener a raya la zona de descenso.

La clasificación y el momento invitan a pensar en una oportunidad para volver a ganar tres jornadas después para las de Alberto Rodríguez. El conjunto catalán acumula ocho partidos sin conocer la victoria, con apenas tres puntos de los últimos 24, y presenta unos números especialmente pobres cuando juega en casa. Es, con diferencia, el peor local de la categoría, habiendo obtenido un único empate en cuatro citas y todavía sin haber conseguido marcar en Palamós. Sin embargo, el juego va más allá de los números y detenerse en ello sería un error. Sobre todo porque no se puede apartar la mirada de lo ocurrido el pasado fin de semana en el Alfredo Di Stefano. Las de Marc Martínez arañaron un empate (3-3) ante el Real Madrid y mandaron un mensaje de advertencia al Deportivo, que deberá mantener la misma concentración que les permitió resistir ante las azulgranas.

“No hay ningún partido fácil”, recordó el técnico arteixán en la previa, consciente de la igualdad existente en esa parte de la tabla en la que “en un partido te puedes poner séptimo o decimoquinto”. Alberto Rodríguez no quiere que decaiga la ambición con la que afrontaron el choque ante el Barcelona porque, si en Riazor era luchar por un sueño, ahora es jugar con la mochila cargada de responsabilidades.

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Y es que el Deportivo demostró todo lo que puede llegar a ser esta temporada. Un equipo que mostró personalidad, valentía y capacidad para sostener una línea defensiva muy adelantada ante uno de los frentes de ataque más temidos por toda Europa. El plan salió a la máxima perfección y la proeza ha reforzado la confianza de un vestuario que busca trasladar esas sensaciones a un partido de otra naturaleza.

La enfermería, no obstante, continúa condicionando las posibilidades del staff técnico. Merle Barth e Inês Pereira continúan con trabajo parcial, mientras que Eva Alonso está más lejos de reincorporarse a los entrenamientos con el grupo. Tampoco está clara la disponibilidad de Millene Cabral. Con todo ese panorama, no se esperan demasiadas novedades en el once, aunque Lucía Rivas y Michi Apóstol, que regresa tras sanción, podrían disputarse la plaza en la banda derecha.

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Enfrente estará también una cara conocida. Lucía Martínez apunta a formar parte del once de Marc Ballester después de convertirse en una de las protagonistas del empate ante el Real Madrid. La centrocampista fue precisamente la autora de uno de los tantos en el Di Stéfano.

El Deportivo tiene ante sí la oportunidad de transformar la satisfacción del último fin de semana en una victoria necesaria. El Barcelona ya es pasado. Palamós marca ahora el camino.