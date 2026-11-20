Inês Pereira recibe atención médica en un partido de esta temporada Germán Barreiros

Inês Pereira irá con Portugal. Francisco Neto ha incluido a la guardameta del Deportivo en la convocatoria para los dos encuentros ante Islandia correspondientes a la última ronda de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Una llamada que, sin embargo, llega con la futbolista todavía en proceso de recuperación de la "cirugía menor" a la que se sometió hace algo más de un mes, según informó el club coruñés.

Alberto Rodríguez informó esta misma semana, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (12.00 horas) ante el Badalona, sobre la evolución de la portera de 27 años, que aún no ha podido completar ningún entrenamiento junto al grupo y únicamente ha realizado trabajos parciales, al igual que Merle Barth.

Pese a su situación, Portugal la ha llamado a filas para que esté presente en una eliminatoria de todo o nada. Los dos compromisos ante Islandia se jugarán el 1 de diciembre en Guimarães y el 5 en Reikiavik.

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Mientras Francisco Neto sigue contando con ella, el Deportivo apenas ha podido disfrutar de sus servicios en esta campaña. Entre su regreso tardío a A Coruña, que comenzó a la sombra de Andrea Tarazona y la operación, Inês únicamente ha podido jugar cuatro encuentros como titular. Su última aparición con la camiseta del equipo blanquiazul se remonta al pasado 11 de octubre, cuando participó en la victoria por 2-3 frente al Eibar en Ipurua.