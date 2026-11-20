Sofía Domínguez celebra junto a Millene su gol ante el Granada RC Deportivo

Sofía Domínguez volverá a vestir la camiseta de la selección argentina en el siguiente parón. La futbolista del Deportivo ha sido incluida en la lista de convocados para disputar los dos amistosos internacionales que afrontará el combinado albiceleste en la próxima fecha FIFA. Las dirigidas por Germán Portanova recibirán a Alemania el 29 de noviembre y se medirán a Uruguay el 4 de diciembre.

La lateral repite de esta manera con la absoluta de su país. Llegó este verano a A Coruña procedente del Basilea, habiendo firmado por una temporada, pero su contrato contempla una opción de ampliación.

En lo que va de curso, la lateral ha participado en nueve jornadas de las once celebradas hasta el momento en Liga F, aunque únicamente salió de titular una vez. Fue en la derrota contra el Atlético de Madrid en Riazor, cuando actuó en el centro del campo y fue sustituida en el descanso.

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Su convocatoria con Argentina, en cualquier caso, no supondrá ningún contratiempo para Alberto Rodríguez, ya que no se perderá ningún compromiso liguero. El equipo herculino visitará este sábado (12.00 horas) al Badalona, penúltimo clasificado y peor local de la categoría, y se marcharán directas al parón. No será hasta el 9 de diciembre cuando retomen la competición doméstica, con un duelo ante la Real Sociedad que devolverá a Riazor a Ainhoa Marín, recientemente reconocida como mejor jugadora del mes de octubre en Liga F.