Vega Montesinos y Lucía Martínez celebran sus respectivos goles ante Barcelona y Real Madrid Quintana/Badalona F

El fútbol tiene sus propias jerarquías y, en Liga F, pocas veces se alteran. El Barcelona y el Real Madrid acostumbran a marcar el paso de la competición, cada uno a su manera, pero con una regularidad que convierte sus tropiezos simultáneos en rareza. Desde que el conjunto blanco se incorporó a la máxima categoría en la temporada 2020-21, solo ha habido dos precedentes en los que ninguno de los dos gigantes consiguió la victoria en una misma jornada. Hasta ahora. El Deportivo y el Badalona han escrito el tercer capítulo de una anomalía histórica justo antes de que este sábado, a las 12.00 horas, se enfrenten en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada.

El último antecedente se remonta a la campaña 2023-24. Sin embargo, aquel episodio tuvo una particularidad que lo diferencia de una jornada convencional. La disputa de la Supercopa de España obligó a aplazar los partidos de la competición doméstica de los dos grandes. El Barcelona recibió al Levante y el Real Madrid al Atlético de Madrid el miércoles 14 de febrero de 2024, lejos del calendario habitual de fin de semana. Ambos duelos terminaron con empate a uno. Las azulgranas no pudieron pasar del empate ante el conjunto levantinista y las madridistas tampoco consiguieron imponerse en el derbi de la capital.

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Para encontrar el otro precedente, hay que retroceder hasta el desenlace del curso 2022-23. En aquella ocasión sí que se produjo en una jornada ordinaria, la última de Liga. Aunque eso sí, con las culés ya habiendo levantado el título. El Real Madrid empató 1-1 en su visita a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, mientras que el Barcelona cayó por 2-1 ante el Madrid CFF. Dos resultados que les dejaron sin triunfos y que, hasta la campanada de Deportivo y Badalona este pasado fin de semana, constituían el único antecedente de estas características.

La dimensión de lo ocurrido se entiende mejor al observar los registros de ambos equipos desde la llegada del club dirigido por Florentino Pérez a la competición. Desde que comenzó oficialmente su andadura el 4 de octubre de 2020, presenta un balance de 29 derrotas y 22 empates en Liga F en 191 partidos disputados. Unos números que reflejan que, aunque se ha consolidado como el segundo de España, tropieza con más asiduidad que su eterno rival.

La distancia que existe con el Barcelona resulta especialmente significativa. Desde la 2020-21, las catalanas únicamente han encajado seis derrotas y han firmado tres empates en el campeonato regular. Una trayectoria que explica por qué es tan complicado encontrar en el archivo una cita en la que no han conseguido sumar los tres puntos. En la campaña 2020-2021 sufrió varias de sus derrotas ante el Atlético de Madrid; en la siguiente firmó un campeonato perfecto. Durante la 2022-2023 empató frente al Sevilla y perdió ante el Madrid CFF en la última jornada. Un curso después llegó la igualada contra el Levante y, en la 2024-2025, encajó dos derrotas especialmente llamativas, frente al conjunto granota y en el Clásico ante el Real Madrid.

La Real Sociedad también consiguió derrotarlo en la 2025-2026 y volvió a hacerlo esta temporada, antes de que el Deportivo de Alberto Rodríguez se sumase a esa lista. Las blanquiazules se convirtieron así en el séptimo equipo que ha conseguido puntuar ante el Barcelona en Liga desde la temporada 2020-2021, una muestra más de la excepcionalidad del resultado cosechado en Riazor.

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Golpes que rompen con la rutina

La jornada comenzó a torcer los pronósticos el sábado. El Badalona fue el primero en poner contra las cuerdas al Real Madrid, al que arrancó un empate (3-3) en el Alfredo Di Stefano. Al día siguiente, el Deportivo completó la hazaña ante uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo y sumaron un punto de enorme valor pese a toda la polémica final.

Así, en apenas 24 horas, los dos equipos que se enfrentarán este sábado consiguieron dejar sin premio a los dos gigantes de la Liga F. Un doble tropiezo que solo contaba con dos precedentes desde la incorporación del Real Madrid a la máxima categoría y que convierte su próximo cara a cara de este sábado en una cita con un trasfondo estadístico poco habitual.