Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Después del histórico empate ante el Barcelona en Riazor, al Deportivo le toca volver a poner los pies en la tierra. Las blanquiazules visitan este sábado (a las 12.00 horas) al Badalona, penúltimo clasificado, al que aventajan en tres puntos. Alberto Rodríguez destacó el orgullo por lo conseguido ante las azulgranas, pero ya centra el discurso en la importancia de cambiar el chip y afrontar con ambición una nueva jornada.

Decisión de no hablar en rueda de prensa. “El club emitió un comunicado. Fue una decisión de club, al final trabajamos juntos y juntas. A partir de ahí, destacar sobre todo a nivel deportivo el partido del equipo. Pero con respecto a temas arbitrarios, de comunicados, etcétera, pues es algo pasado para nosotros. Estamos centrados y centradas en Badalona. Felicitar al equipo, como ya he hecho en privado, y a por lo siguiente”.

Enfermería. “Espe y Merle están haciendo ya partes parciales con el grupo e Inês también ha hecho ya alguna situación parcial. Se están acercando ya a la parte final de la readaptación. A Eva Alonso aún le queda un poco más”.

¿Se ha puesto el CTA en contacto con el club? “Lo desconozco, pero creo que hablar tanto de esas situaciones extradeportivas desvía el foco de lo que somos, de lo que llevamos siendo todo el año. Y, por lo tanto, internamente estamos ya muy centradas en Badalona. Al final, los árbitros y las árbitras son humanos. Entiendo que el CTA revisará las actuaciones que consideran oportunas. Y, a partir de ahí, pues centrarse en el juego”.

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Rival directo. “Sí, todos lo son. Estamos viendo que cada vez la Liga F es más igualada, especialmente este año. El Badalona, creo que a nivel de plantilla, tiene grandísimas jugadoras. No empezaron tan bien a nivel de resultados, pero sí a nivel de juego. Es un equipo que maneja muy bien la pelota, que acerca a muchas jugadoras al balón. A veces hace que te desordenes y tenemos que estar muy concentradas durante muchos minutos para que lo que nosotras queremos que pase suceda lo antes posible”.

Vienen de empatar contra el Real Madrid. “Dentro de la propia Liga, a medida que pasan las jornadas, cada vez incluso está todo más igualado. Vemos que todos los equipos ponen en aprietos, sobre todo a los equipos de arriba. Eso hace la competición más bonita y, por otro lado, también te advierte que no hay ningún partido fácil. Hay que mantenerse muy concentrado a lo largo de todo el partido para que una desconexión no te cueste un gol o situaciones de peligro”.

Igualdad en esa zona de la clasificación. “Hay un bloque muy grande de equipos. No sé exactamente cuántos, pero en un partido puedes acercarte al sexto puesto o meter decimotercero. Somos conocedores y conocedoras. Creo que estamos compitiendo bien. A nivel de concentración, quizás el máximo exponente fue el otro día el partido contra el Barça. Entonces, bueno, tenemos que rescatar la parte positiva de ese partido. La advertencia es que, sin todo eso, no hubiésemos competido ni contra el Barça ni contra ninguno”.

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Mejores números fuera que en casa. “Yo y el staff internamente valoramos los partidos de igual manera. Jugar en casa, obviamente, siempre te ayuda más por la gente que nos apoya y también porque te evitas viajes. Puedes poner toda esa energía en el partido, pero a nivel del plan semanal, todos los partidos los preparamos para ganar. Esperamos seguir en esa línea de trabajo y que el equipo cada vez se adapte mejor a lo que va sucediendo dentro de los partidos. A eso le doy mucho valor como entrenador”.

¿Cómo vivió esos minutos finales ante el Barcelona? “Pues manteniéndome bastante concentrado en el juego. Sí es verdad que el Barcelona en los últimos minutos ya nos fue acorralando en nuestra área. Estaba más pendiente de las situaciones que se iban produciendo en el juego. De tratar de trasladarle calma al equipo en un momento de tensión. A partir de ahí, lo que ya se conoce. Hay un descuento largo que se nos dice. En lo deportivo, al final tampoco puedes pararte a pensar con todo lo que está sucediendo en el campo. A nivel técnico-táctico, las últimas situaciones del partido, el Barcelona te empuja y tú ya tienes fatiga. Estuvimos muchos minutos con la línea muy alta, manejando muchos estímulos y muchas movilidades del Barça".

También pensaba en la hora. “Es lo más normal del mundo cuando vas por delante en el marcador. Si fuese el minuto 89, también lo pediría igual. Es una situación de partido. También nos pasó en Eibar. Hay que sacar los aprendizajes oportunos y resaltar el trabajo de las jugadoras. Espero que se puedan dar más ambientes como el del otro día”.