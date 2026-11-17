Las jugadoras del Deportivo celebran el punto conseguido ante el Barcelona Quintana

Es inevitable que todos los focos del Deportivo-Barcelona disputado el pasado domingo en Riazor miren hacia la gestión arbitral. El gol en el descuento eterno de Van Asten fue lo único que privó al conjunto blanquiazul de sumar tres puntos que serían históricos. Sin embargo, la plantilla del equipo coruñés merece un reconocimiento a la altura del partido ejecutado. Desde Alberto Rodríguez y su staff técnico a las jugadoras, pasando por la afición.

No todos los días se empata contra el mejor equipo del mundo. El 1-1 sería un resultado que todo equipo de Liga F firmaría antes de medirse al Barcelona. Y aunque el tanto del empate, por cómo se dio, se convirtió en un jarro de agua fría, las primeras en poner en valor lo conseguido fueron las propias jugadoras del Deportivo. No tardaron en ser conscientes de lo que habían logrado y demostrar su orgullo con abrazos, saltos y unos gestos que derrochaban alegría.

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Fue la primera vez que el Deportivo consiguió sumar contra el Barcelona. Aunque para poner todavía más en valor la dificultad del reto que afrontaron las blanquiazules, es necesario entender lo poco que cede el equipo catalán.

El Barça no encadenaba dos partidos sin ganar desde febrero de 2019, cuando cayó en Liga contra el Sporting Huelva (2-3) y, en el siguiente encuentro, fue eliminado de la Copa de la Reina por el Atlético de Madrid (2-0). Esta vez, el Deportivo obligó a las blaugranas a igualar esa racha después de que el pasado jueves empatasen contra el Arsenal (1-1) en la jornada 4 de Champions League y, tres días más tarde, repitieran resultado en el feudo deportivista.

Y es que la escuadra culé, en estas últimas siete temporadas y casi media —contando lo que va de la presente—, tan solo ha dejado de ganar once partidos. O lo que es lo mismo, mantiene un balance de 205 victorias, cinco empates y seis derrotas. Y uno de los pocos equipos que ha logrado evitar una derrota ante el Barcelona desde el curso 2019-20 es el Deportivo.

Da rabia por ellas, sobre todo; se merecían disfrutarlo" Kevin Cabado, director deportivo del conjunto blanquiazul

Es por eso que, desde el club, muestran su orgullo por lo conseguido. Kevin Cabado, director deportivo del equipo coruñés, aseguró que “hay que darle muchísimo valor” no solo al partido en sí, sino a una semana entera en la que el Dépor “jugó el lunes, jueves y domingo con situaciones de muchas bajas”. El responsable de la sección femenina tiene claro que “haber avanzado en Copa, haber puntuado contra el Bacelona y el pasado lunes jugar una primera parte brillante con diez jugadoras, aunque faltase el gol, tiene mucho mérito”.

Contratiempos

La gesta ante el Barça cobra todavía más valor por las circunstancias que obligaron a Alberto a tirar de varias jugadoras del filial blanquiazul para completar la convocatoria. Porque en el palco de Riazor estaban ni más ni menos que seis jugadoras del primer equipo, algunas de ellas llamadas a ser las líderes de la plantilla: Millene Cabral, Espe Pizarro, Merle Barth, Inês Pereira, Eva Alonso –todas por lesión– y Michi Apóstol –por sanción– tuvieron que ver el encuentro desde la grada.

Así, en la lista de futbolistas convocadas aparecieron hasta seis fichas del B: Antía Veiga, Carla Castiñeyras, Antía Mayo, Paula Hernández, Karla Bermejo y Daniela Valbuena. Tres de ellas (Mayo, Hernández y Karla) tuvieron que entrar en la segunda mitad para dar piernas frescas al equipo.

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A pesar de ello, Alberto no buscó excusas. Ni en las ausencias, ni en el once plagado de jugadoras jóvenes con la experiencia justa en la máxima categoría. Tampoco en los tres días de descanso por jugar Copa de la Reina el jueves contra el Europa. El técnico deportivista elaboró un plan que sus jugadoras ejecutaron a la perfección. Todo pasaba por aprovechar las pocas ocasiones que cede un equipo como el Barça, hacer un ejercicio de resistencia y volcarse en las ayudas defensivas. Un bloque medio arriesgado, con la altura de la línea defensiva tirada en prácticamente el centro del campo, obligó a las blaugranas a buscar las espaldas de la zaga local. Y esa era la trampa que Alberto había colocado, que permitió a las blanquiazules dejar en fuera de juego una y otra vez a sus rivales (hasta 8 veces).

En primera persona

El desgaste físico y mental que supone medirse al Barcelona tuvo premio. No todo el que gustaría al deportivismo, pero al fin y al cabo, premio. Y Míriam Ríos, jugadora del club herculino entre las temporadas 2016 y 2020, sabe mejor que nadie el agotamiento que genera jugar contra las blaugranas: “Jugar contra el Barcelona es un desgaste constante, físico y mental. Tienes que estar concentrada y evitar el mayor número de errores posibles. Pero es que si sale bien, la satisfacción que te queda es enorme”.

En 2020, el equipo coruñés estuvo a punto de forzar los penaltis en los cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Barça. Un gol de Kheira Hamraoui en el minuto 119 de la prórroga frustró la proeza, pero aquel encuentro se quedó para siempre grabado en la retina de las jugadoras. La propia Miriam lo recuerda como un mazazo que, con el tiempo, se convirtió en orgullo: “Si te digo cómo se encaja algo así, puedo decir palabras mal sonantes. Es un fastidio muy grande y al final lo que queda en las estadísticas es quién ha ganado, pero en las personas lo que queda es cómo transcurrió el partido, la semana previa y cómo fue después. Las estadísticas están muy bien, pero lo que le queda a cada persona son los momentos que vives”.

Jugar contra el Barcelona es un desgaste constante, físico y mental" Míriam Ríos, exjugadora del Deportivo

Son las futbolistas que han vivido en primera persona lo que significa jugar contra el Barcelona las que ahora valoran enormemente lo que el Deportivo ha conseguido el pasado domingo. Míriam tiene claro que lo conseguido por las blanquiazules “tiene que ser un orgullo y, aunque es un mazazo el empate final, tiene que valorarse el trabajo que se ha hecho y lo que se puede conseguir en el futuro”, explica.

Todo el mérito que la plantilla del Deportivo debería llevarse se ha visto empañado por la polémica arbitral. La gestión del tiempo de descuento ha virado los focos hacia las colegiadas, quitándoselo al equipo blanquiazul, algo que Kevin Cabado lamenta: “Da rabia por ellas, sobre todo. Se merecían disfrutarlo. Se merecían ese reconocimiento de haberle ganado al Barça con merecimiento. Al final es tan sencillo como que si la árbitra comunica 12 minutos y el gol lo marcan en el tiempo reglamentario, todos hubiésemos disfrutado el punto y no habría polémica”, aclaró.

La controversia final ha podido desviar el foco, pero a la plantilla del Deportivo, el encuentro le ha valido para darse cuenta de lo que es capaz y para mirar hacia el futuro con la misma determinación que ha mirado al mejor equipo del mundo.