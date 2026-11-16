Kevin Cabado en la sala de prensa de Abegondo Quintana

24 horas después de lo ocurrido en el partido entre Deportivo y Barcelona, el foco del encuentro continúa puesto en la polémica arbitral. No es para menos. Pues el conjunto blanquiazul pudo sumar una victoria sin precedentes y, por un descuento eterno, ha tenido que conformarse con un empate; con un punto que sigue siendo una gesta, pero que deja un sabor agridulce por cómo se ha producido. Kevin Cabado, responsable de la sección femenina del club coruñés, ha atendido a DXT Campeón para explicar el sentir de la entidad.

Cabado reconoce que hoy sigue teniendo “sentimientos muy encontrados”. El primero que le genera el resultado de ayer es “orgullo por las jugadoras, por la afición, por todos los que siguen el equipo cada día, por el club y por todo lo que se está construyendo”. Principalmente porque “hay que alcanzar la perfección para que Riazor haya podido soñar” y porque el equipo se ha quedado “a unos segundos de ganar al mejor equipo del mundo”. Sin embargo, también aparece la “indignación” por las últimas actuaciones arbitrales que ha sufrido el conjunto blanquiazul. “Es un cúmulo de muchas cosas, de ver a un equipo muy frustrado porque ha hecho muchas cosas bien en los últimos dos partidos y no ha podido sumar los puntos que se merece”, explica.

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El director deportivo reconoce que desde la entidad no entienden lo sucedido. La primera gota que colmó el vaso fue el encuentro ante el Valencia del pasado lunes 9. Kevin declara que “cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que lo de Michi no puede ser expulsión nunca”, además de no comprender que Marisa se haya llevado la amarilla y no así su defensora: “Lo que más nos preocupa del lunes es cómo se llevó a cabo el partido. Nazareth le hace siete faltas en el partido a Marisa y no se lleva la amarilla. En el descanso se nos transmite desde la propia colegiada que a la siguiente se lleva la amarilla y no es así. Por lo menos que no nos lo transmita si no va a suceder. Y Marisa, en la primera falta que hace, que no es ni falta, se lleva la tarjeta”.

Contra el Barcelona, la frustración todavía fue mayor, si cabe. Y aunque hoy el Deportivo recibió una explicación sobre lo ocurrido, Kevin Cabado insiste en que “es algo que no puede pasar en el fútbol profesional”. Todo sucedió tras un supuesto “error de comunicación con la cuarta árbitra”. Así se lo han comunicado al club coruñés. “La árbitra realmente había dado 10 minutos. Si se comunica mal el tiempo añadido, lo mínimo será parar el partido, ir a hablar con el staff, hablar con las capitanas y que se comunique que el tiempo añadido son 10 minutos. Creo que cambia todo porque nosotros, sabiendo eso, afrontamos los últimos minutos de una manera diferente, sabiendo que nos queda más tiempo por delante”.

Sin embargo, desde el Deportivo no creen que desde el equipo arbitral existiesen “malas intenciones”, pues el club confía en “la buena fe”. Kevin Cabado analiza que, seguramente, “las primeras que están fastidiadas son ellas porque son las que se van con el error en la mochila”. Además, el director deportivo blanquiazul explica que el arbitraje de ayer estaba siendo “espectacular, sobre todo el trabajo de las líneas”. Al menos hasta “la gestión del descuento, que ha hecho que una actuación buena se convierta en una actuación que ha determinado el resultado”.

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Al terminar el encuentro, Pere Romeu confesó en la sala de prensa de Riazor que el tiempo añadido le había parecido poco, algo sobre lo que Kevin Cabado no objetó nada más allá de alabar su trabajo y el de su club: “Pere es un buen entrenador, alguien que nos parece una persona muy preparada y con muy buen saber estar. Él intenta defender su parte y nosotros no entramos en declaraciones del Barça. Creemos que son un equipo en el que fijarnos, un referente. Nuestro enfado es por la gestión arbitral, no por ellos”.

Más allá de lo que pasó en la tarde del domingo en Riazor, lo que es una obviedad es que el arbitraje en Liga F es un tema que está sobre la mesa cada jornada. Kevin Cabado lo tiene claro: “Lo primero que hay que mejorar son los protocolos del FVS. Los partidos no pueden durar 113 o 117 minutos porque es imposible para las jugadoras aguantar ese nivel de concentración e inteligencia competitiva. Debemos utilizar mejor la herramienta. Incluso para el espectador es muy difícil entender lo que pasa”, concluyó.