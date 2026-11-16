El Barça le marcó el gol del empate al Dépor un minuto y 27 segundos fuera de tiempo

El examen al detalle del tiempo de prolongación disputado en el partido de la Liga F entre Deportivo y Barcelona este domingo en Riazor demuestra que el tanto del empate de las visitantes jamás debió de haber subido al marcador porque se produjo nada menos que un minuto y 27 segundos después de que se hubiese consumido el tiempo añadido por la colegiado e indicado tanto en el campo como a través de la realización televisiva. Otra mirada al detalle revela que esos ocho minutos pueden ser admisibles, pero no hay motivo alguno para que el partido fuese más allá de ese tiempo y más cuando en ese añadido se produjeron situaciones en las que se pudieron haber llegado los tres pitidos un interrumpir acciones claras de ataque.

Este es el relato minucioso de lo sucedido en una prolongación que no murió hasta que marcó el Barcelona. Fue entonces cuando Elisabeth Calvo, una colegiada madrileña con escarapela FIFA desde hace casi dos años y con experiencia en la Segunda RFEF masculina, decretó el finakl del partido.

Minuto 90.00: El juego está parado desde hace 46 segundos, que fue cuando el Barcelona marcó un tanto que anuló la árbitra. En ese momento dos jugadoras, una del Barcelona (Rosalía) y otra del Deportivo (Marisa) estaban en el suelo aquejadas de calambres. La juez de línea está atareada tratando de gestionar dos sustituciones que había solicitado el Deportivo y la cuarta árbitra se dedicaba a consultar el monitor de vídeo (en la LIGA F está a cargo de esta figura porque no hay sala VOR).

Minuto 91.08: Se produce el cambio de Marisa para dar entrada a Antía. El juego no se reanuda.

Minuto 91.27: La cuarta árbitra deja de consultar el vídeo y se interesa por lo que sucede en la banda. Charla con el delegado deportivista, le pide la pizarra electrónica y advierte del cambio de Lucía Pardo, que deja su sitio a Paula Novo.

Minuto 92.07: La cuarta árbitra alza el tiempo añadido, del que además se informa a través de la megafonía en el estadio y de la realización televisiva. Serán ocho minutos. Justo en ese momento se pone el balón en juego. Si se cuenta desde, ahí el partido debería de finalizar en el minuto 100:07 siempre que no se produjese alguna incidencia que obligase a detener el crono. Es importante recordar que el fútbol, al contrario que el baloncesto o el fútbol sala, no se juega a rejoj parado. Pero es que además el juego es totalmente fluido en los minutos posteriores a ponerse la pelota en juego.

Minuto 100.07: Justo cuando se cumplen los ocho minutos, la pelota está en una situación de saque de banda a favor del Deportivo en campo del Barcelona. El cuadro culé recupera la pelota junto a su córner y arma un ataque que finaliza cuarenta segundos después en saque de puerta a favor del Deportivo

Minuto 101.07: Exactamente un minuto después de que se cumpliesen los ocho decretados de añadido, la árbitra Elizabeth Calvo ordena a Andrea Tarazona, guardameta deportivista, que ponga el balón en juego. La pelota va hacia la medular deportivista y tras una serie de rechaces acaba en los pies de Claudia Pina que coloca un centro en la cabeza de Van Asten. El Barcelona empata en el minuto 101.34, justo cuando pasa un minuto y 27 segundos desde que se alzó la pizarra con los ocho de añadido.

El partido no finaliza. El técnico del Deportivo pide que se coteje la acción en el vídeo, la colegiada acude finalmente a verlo después de que lo haga la cuarta árbitra, da por válido el gol y el juego se reanuda en el minuto 105:43 con saque de centro para el Deportivo.

Minuto 106.08: Córner a favor del Barcelona. Entre la indignación generalizada, la árbitra decreta el final del partido. Se jugó (descontando el parón tras el gol y consulta al vídeo) una prolongación de nueve minutos y 52 segundos, un minuto y 52 segundos más de lo decretado.

La mala gestión del tiempo por parte del cuarteto arbitral es palmaria. Con todo, el Deportivo también se quejó a través del comunicado de repulsa emitido tras el partido de que se decidiese añadir ocho minutos. Quizás ahí las árbitras estuviesen más atinadas si se considera que y solo entre el 47.41 y el 51.48 el partido estuvo parado por la celebración del gol del Deportivo y la posterior consulta al vídeo.

Luego hubo tres ventanas de cambios (antes de la doble tras el minuto 90) en las que consumieron 30, 27 y 52 segundos. Además un gol anulado al Barcelona en el minuto 66 conllevó un parón de un minuto y cinco segundos. Y ya al filo de la eterna prolongación entre una tarjeta a Pere Romeu con breve conversación con la colegiada y el parón que tuvo continuidad tras el noventa por el segundo gol anulado al equipo catalán se consumieron sin balón en juego 30 y 45 segundos respectivamente.

En total, ocho minutos y 16 segundos para una prolongación que empezó a contar en el minuto 92.07. Ni así le hubiera dado tiempo al Barcelona a firmar el empate. Para ello necesito que en Riazor el tiempo se detuviese.