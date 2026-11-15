Previa | El Barça mide el orgullo del Deportivo

Ainoa Gómez conduce el balón sobre el verde de Riazor Patricia G. Fraga

Al Dépor le ha llegado ese día que todos los equipos de Liga F asumen como un reto mayúsculo. Esta tarde (18.00 horas), el conjunto blanquiazul se plantará sobre el verde de Riazor para afrontar el compromiso más exigente de la temporada. Delante estará el Barcelona, líder de la Liga F y recientemente distinguido en la gala del Balón de Oro como el mejor equipo del mundo.

La realidad obliga al equipo dirigido por Alberto Rodríguez a encarar el encuentro sin presión, pero sí con la responsabilidad de dignificar al club que representan y mostrar una imagen a la altura del escudo que portan en el pecho. Todo ello pasará por minimizar los errores y aprovechar para colarse por las pocas fisuras que ofrece el Barcelona. En un escenario de máxima exigencia, el objetivo no será otro que firmar una actuación a la altura del desafío. Porque reconocer la enorme superioridad del Barcelona no puede ser la excusa para dejarse ir, sino el aliciente ideal para mostrarse como un equipo que busca dar un paso adelante, también ante rivales de mayor entidad.

Lo tendrá que hacer además el Deportivo en una semana en la que Alberto Rodríguez ha tenido que llevar al límite a algunas de sus jugadoras. El calendario ha obligado al equipo coruñés a disputar tres partidos en una misma semana: el lunes ante el Valencia, el jueves contra el Europa (Copa de la Reina) y esta tarde, frente al Barcelona. El técnico blanquiazul, que aprovechó la superioridad sobre el Europa de dos categorías para rotar, deberá elaborar hoy un once con futbolistas capaces de repetir esfuerzos y, sobre todo, ofrecer ayudas constantes en las tareas defensivas.

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Sin embargo, el descanso no puede ser una excusa. Menos todavía cuando el Barcelona también ha disputado un partido el pasado jueves. Porque mientras el Deportivo jugaba en el Nou Sardenya la tercera eliminatoria copera, el conjunto catalán hacía lo propio en el Camp Nou, ante el Arsenal, en la jornada 4 de la Champions League.

A diferencia de lo que hizo Alberto porque el partido así lo permitía, Pere Romeu no se dejó nada en el banquillo y compuso un once plagado de sus jugadoras más habituales. Algunas como Van Asten, Patri Guijarro, Ewa Pajor o Claudia Pina completaron el partido, de forma que se postulan como candidatas a partir desde el banquillo en Riazor. Graham Hansen e Irene Paredes ni siquiera viajarán a tierras herculinas por descanso. La central vasca regresó el pasado jueves a los terrenos de juego tras varias semanas fuera por una lesión miofibrilar en el bíceps femoral y Pere Romeu ha preferido no correr ningún riesgo.

La exigencia del duelo contra el Arsenal, que acabó en empate (1-1), puede convertirse ahora en aliada para el Deportivo. A las numerosas bajas por lesión que acumula el Barça (Kerolin, Vicky López, Kika y Aleixandri), se le suma la más que posible rotación. No obstante, en la plantilla culé no existe ningún nombre que baje el nivel demasiado, ni mucho menos la relajación. Y en caso de que el partido se haga bola, Pere Romeu siempre podrá tirar de cinco jugadoras del banquillo capaces de deshacer cualquier lío.

Será el de esta tarde un encuentro con un factor sentimental para dos jugadoras del Barcelona que ahora visten de blanquiazul. Adriana Ranera y Ainoa Gómez, ambas cedidas desde este último verano, vivirán un reencuentro especial con el club que las vio evolucionar. Ambas llegaron al Barcelona a los 15 años y ahora, de la mano del Deportivo, buscan asentarse en el fútbol profesional. Hoy, además, intentarán que la dirección deportiva del club catalán, cuando elabore la plantilla de la temporada siguiente, piense en ellas.

Un equipo mortal

No es el Barcelona un equipo invencible. Aunque vive escalones por encima que el resto de los equipos de Liga F, la Real Sociedad ya ha demostrado que las blaugranas no son robots imbatibles. Y si lo son, su configuración todavía alberga algún fallo en el sistema. En la jornada 7 de la presente temporada, la escuadra donostiarra recibió al líder en Zubieta y, a pesar de que Patri Guijarro adelantó al cuadro catalán en el minuto 1, Cecilia Marcos y la exdeportivista Ainhoa Marín sellaron una remontada que permite a los demás confiar.

Pero no es el Barcelona un equipo que suela tropezar dos veces en la misma piedra. Los 5 tantos que acumula en su casillero de goles en contra hablan de su fiabilidad; los 41 que suma en el apartado de dianas a favor confirman el vendaval ofensivo que propicia partido tras partido.

Por eso, esta tarde el Deportivo debe exponer su mejor versión y firmar un partido perfecto para tener opciones de rascar algún punto. Y aun ejecutando un plan inmejorable, la superioridad del Barcelona puede tirarlo todo por tierra en cuestión de minutos. Las blanquiazules tienen hoy la misión de que las blaugranas saquen su mejor versión para llevarse los puntos de un Riazor que quiere ver a las suyas pelear contra el mejor equipo del mundo.