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Pere Romeu, sobre el descuento: "Las árbitras han añadido poco"

El técnico del Barcelona reconoce que el partido de su equipo ha sido "flojo" ante un Dépor al que felicita por su trabajo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
15/11/2026 20:56
Pere Romeu protesta una decisión arbitral en el Deportivo-Barcelona
Pere Romeu protesta una decisión arbitral en el Deportivo-Barcelona
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Si al Deportivo le ha parecido demasiado el descuento, Pere Romeu se marcha con la sensación de todo lo contrario. El técnico del Barcelona, que reconoció el mal partido de su equipo, aseguró tras el empate en Riazor que "las árbitras han añadido poco".

Valoración. “Partido flojo por nuestra parte. Es bastante complejo jugar entre partidos de Champions; no es una excusa. Tuvimos bastante control, el Dépor ha hecho un bloque medio que nos ha dificultado. Hemos centrado solo al final, que ha sido el gol; no he entendido por qué hemos centrado tan poco. Felicito al Dépor por el buen partido que ha hecho. Es difícil sacar los puntos. Esa es mi valoración”.

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Descuento. “Las árbitras han añadido poco; deberían haber sido más. Nos comunican que a partir del 93 empiezan en el tiempo añadido. Creo que se tendría que haber añadido más. No entiendo por qué empiezan a contar solo los segundos para sacar en el tiempo extra. Se ha perdido tiempo porque han dejado de aparecer balones en el campo. El descuento estaba muy disputado y se han descontado ocho minutos. En otros con resultados más abultados, han descontado muchísimo más”.

Alineación con rotaciones. “No me arrepiento de las rotaciones. Somos un equipo que, juegue quien juegue, tiene una identidad. Hoy no nos hemos encontrado, no nos podemos esconder. No nos debemos juzgar a nosotras mismas en función de quién ha jugado, porque hemos hecho partidos muy buenos con quien sea en el campo”.

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