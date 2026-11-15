El Deportivo expresa su "profunda indignación por la actuación arbitral sufrida" ante el Barcelona

Alberto protesta una decisión en la banda de Riazor QUINTANA

El Deportivo consiguió un resultado histórico ante el Barcelona. Menos de lo que le gustaría, después de que Van Asten cabecease al fondo de la red el esférico para hacer el 1-1 en el minuto 102 de partido, cuando la colegiada había añadido ocho minutos. La gestión del tiempo de descuento ha provocado una "profunda indignación" en el club herculino, que informó de que Alberto Rodríguez no concedería declaraciones y publicó un comunicado oficial en el que muestra su malestar.

Comunicado del RC Deportivo

El RC Deportivo quiere expresar públicamente su profunda indignación y disconformidad con la actuación arbitral registrada en el partido disputado este domingo, 15 de noviembre, entre el Dépor ABANCA y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 11 de Liga F, especialmente por la incomprensible gestión del tiempo añadido, que tuvo una incidencia directa en el desarrollo y el resultado final del encuentro.

Con el marcador de 1-0, el equipo arbitral señaló ocho minutos de tiempo añadido en la segunda parte e informó de que estos comenzarían a contabilizarse a partir del minuto 92. En consecuencia, el encuentro debía finalizar en el minuto 100. Sin embargo, de manera incomprensible e injustificable, el partido se prolongó hasta el minuto 107, llegando el gol del empate del FC Barcelona en el minuto 102, cuando el tiempo de prolongación inicialmente establecido ya se había superado.

El RC Deportivo considera que una prolongación de estas características, sin una justificación objetiva que explique semejante ampliación del tiempo anunciado, resulta inadmisible y compromete las garantías competitivas que deben regir cualquier encuentro profesional.

Esta situación adquiere todavía mayor gravedad si se tiene en cuenta que se produce después de dos jornadas consecutivas en las que el Dépor ABANCA también se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales. Son, por tanto, tres jornadas consecutivas en las que las actuaciones arbitrales han tenido consecuencias negativas para los intereses deportivos de nuestro equipo.

El RC Deportivo es un firme defensor e impulsor del fútbol femenino. Nuestro compromiso con su crecimiento y profesionalización no se limita a las declaraciones, sino que se demuestra con hechos. Una de las expresiones más claras de esta apuesta es que el Dépor ABANCA disputa sus encuentros como local en ABANCA RIAZOR, el estadio del deportivismo, ofreciendo al fútbol femenino el espacio, la visibilidad y la dimensión que merece.

En esta ocasión, más de 4.000 personas presenciaron en directo lo sucedido y fueron testigos del atropello sufrido por nuestro equipo. Una afición que acudió a apoyar al Dépor ABANCA y que merece, como nuestras futbolistas y nuestro club, el máximo respeto y unas condiciones de competición justas.

El fútbol femenino merece el mismo nivel de profesionalidad, exigencia y garantías competitivas que cualquier otra competición. No puede construirse su crecimiento sin abordar con responsabilidad una cuestión tan determinante como la calidad del arbitraje, la coherencia de los criterios aplicados y la confianza de los clubes en el funcionamiento de la competición.

Por todo ello, el RC Deportivo considera imprescindible que los organismos competentes analicen lo sucedido, ofrezcan las explicaciones oportunas y adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

Nuestro compromiso con el fútbol femenino es firme e irrenunciable. Precisamente por ese compromiso, el RC Deportivo no va a permanecer en silencio ante actuaciones que perjudican a sus futbolistas, condicionan el desarrollo de la competición y dañan la credibilidad de una modalidad que necesita seguir creciendo con las máximas garantías.