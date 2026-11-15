Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El 1x1 del Deportivo-Barcelona: Vega coronó con un gol un partido antológico

El equipo blanquiazul firmó un ejercicio defensivo lleno de ayudas y repetición de esfuerzos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
15/11/2026 21:20
Once del Deportivo ante el Barcelona
Once del Deportivo ante el Barcelona
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el Barcelona.

Andrea Tarazona (9). Se hizo enorme para detener varios disparos. Atenta para salir y cortar los pases a la espalda de la defensa. Nada que hacer en el gol.

Daniela Caracas (8). Atenta para evitar algún susto. Se tiró al suelo para evitar el 0-1 en la primera parte. Muy concentrada.

Alberto protesta una decisión en la banda de Riazor

El Deportivo expresa su "profunda indignación por la actuación arbitral sufrida" ante el Barcelona

Más información

Adriana Ranera (9). Se lució ante su equipo de pertenencia. Comandó la línea defensiva y tiró de contundencia para frenar a sus excompañeras.

Elena Vázquez (9). Partido de quilates de la canterana blanquiazul. Seria en defensa y clave con balón merced a su potente desplazamiento en largo.

Vega Montesinos (10). Su mejor partido desde que llegó al Dépor. Estuvo excelsa en defensa y le ganó la partida a Carla Juliá. Lo coronó con su primer gol como blanquiazul.

Dépor Abanca-Barcelona

Crónica | Un descuento eterno priva al Deportivo de tumbar al Barcelona (1-1)

Más información

Olaya Rodríguez (9). Multiplicada en tareas defensivas. La asturiana apareció en todas las zonas para ofrecer ayudas y robar.

Paula Redruello (8). Dio equilibrio al equipo. No se arrugó en el centro del campo e hizo kilómetros que permitieron al Dépor hacer balance.

Ainoa Gómez (9). Una vez más, demostró su talento. Ante su equipo de pertenencia, la mediocentro provocó peligro siempre que el balón pasó por sus botas. De ella nace el 1-0.

Lucía Rivas (9). Incansable. Corrió todos los posibles contragolpes del Dépor y en uno de ellos asistió a Vega para el 1-0.

Marisa García (10). El faro del equipo. Se hizo enorme para bajar balones que permitieron progresar y se vació en defensa. Acabó acalambrada.

Lucía Pardo (8). Ayudó constantemente a Vega en defensa y, aun así, tuvo fuerzas para incorporarse al ataque. Tuvo el gol, pero Gemma le sacó una buena parada.

Los cambios

Paula Hernández (7). Dio piernas frescas al equipo en el centro del campo.

Karla Bermejo (7). Peleó por banda derecha y generó peligro.

Sofía Domínguez (7). Controló la banda izquierda con contundencia.

Antía Mayo (6). Ayudó en defensa en el tramo final del partido.

Paula Novo (6). Se esforzó por cerrar líneas en los últimos minutos.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Once del Deportivo ante el Barcelona

El 1x1 del Deportivo-Barcelona: Vega coronó con un gol un partido antológico
Bea Arrizado
Pere Romeu protesta una decisión arbitral en el Deportivo-Barcelona

Pere Romeu, sobre el descuento: "Las árbitras han añadido poco"
Bea Arrizado
Alberto protesta una decisión en la banda de Riazor

El Deportivo expresa su "profunda indignación por la actuación arbitral sufrida" ante el Barcelona
Bea Arrizado
Dépor Abanca-Barcelona

Crónica | Un descuento eterno priva al Deportivo de tumbar al Barcelona (1-1)
Bea Arrizado