El 1x1 del Deportivo-Barcelona: Vega coronó con un gol un partido antológico

Once del Deportivo ante el Barcelona Quintana

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el Barcelona.

Andrea Tarazona (9). Se hizo enorme para detener varios disparos. Atenta para salir y cortar los pases a la espalda de la defensa. Nada que hacer en el gol.

Daniela Caracas (8). Atenta para evitar algún susto. Se tiró al suelo para evitar el 0-1 en la primera parte. Muy concentrada.

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Adriana Ranera (9). Se lució ante su equipo de pertenencia. Comandó la línea defensiva y tiró de contundencia para frenar a sus excompañeras.

Elena Vázquez (9). Partido de quilates de la canterana blanquiazul. Seria en defensa y clave con balón merced a su potente desplazamiento en largo.

Vega Montesinos (10). Su mejor partido desde que llegó al Dépor. Estuvo excelsa en defensa y le ganó la partida a Carla Juliá. Lo coronó con su primer gol como blanquiazul.

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Olaya Rodríguez (9). Multiplicada en tareas defensivas. La asturiana apareció en todas las zonas para ofrecer ayudas y robar.

Paula Redruello (8). Dio equilibrio al equipo. No se arrugó en el centro del campo e hizo kilómetros que permitieron al Dépor hacer balance.

Ainoa Gómez (9). Una vez más, demostró su talento. Ante su equipo de pertenencia, la mediocentro provocó peligro siempre que el balón pasó por sus botas. De ella nace el 1-0.

Lucía Rivas (9). Incansable. Corrió todos los posibles contragolpes del Dépor y en uno de ellos asistió a Vega para el 1-0.

Marisa García (10). El faro del equipo. Se hizo enorme para bajar balones que permitieron progresar y se vació en defensa. Acabó acalambrada.

Lucía Pardo (8). Ayudó constantemente a Vega en defensa y, aun así, tuvo fuerzas para incorporarse al ataque. Tuvo el gol, pero Gemma le sacó una buena parada.

Los cambios

Paula Hernández (7). Dio piernas frescas al equipo en el centro del campo.

Karla Bermejo (7). Peleó por banda derecha y generó peligro.

Sofía Domínguez (7). Controló la banda izquierda con contundencia.

Antía Mayo (6). Ayudó en defensa en el tramo final del partido.

Paula Novo (6). Se esforzó por cerrar líneas en los últimos minutos.