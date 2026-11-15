Crónica | Un descuento eterno priva al Deportivo de tumbar al Barcelona (1-1)

Marisa pelea por el esférico con Serrajordi Quintana

El Deportivo hizo historia. Menos de la que le gustaría por un descuento eterno. El conjunto blanquiazul saboreaba la victoria cuando Van Asten en el 102, a pesar de que la coleagiada había añadido ocho, cabeceó el esférico a la red e hizo el 1-1 definitivo. Un gol de Vega y un ejercicio defensivo a la altura de pocos le sirvió al equipo coruñés para ilusionarse con tumbar al Barcelona. Pero la colegiada le dio demasiado crédito a las blaugranas, que si ya son buenas de por sí, el empujón de un descuento que no parecía tener final les ayudó a sacar un punto de Riazor.

Con el pitido inicial, el plan de Alberto Rodríguez fue evidente. Todo pasaba por formar con tres líneas muy juntitas, con la defensa marcando la altura en prácticamente el centro del campo. El objetivo estaba claro: elaborar una telaraña defensiva en la que enredar a las jugadoras del Barcelona, pero sin encerrarse atrás.

No tardó el Barça en tomar los mandos y exponer su superioridad en forma de posesión. Pero nada más. Porque delante había un Dépor bien plantado que recurrió a Marisa como faro. Ante la presión del conjunto catalán, las blanquiazules tenían claro que sus opciones de pisar área rival pasaban por la delantera madrileña. Emparejada con Marta Torrejón, Marisa fue capaz de bajar balones y descargar hacia sus compañeras, pero la agresividad de las culés provocaba las pérdidas continuas de las locales.

Como era de esperar, el Barça acaparó la posesión, aunque para beneficio del Deportivo, no las ocasiones. El encuentro se convirtió en una batalla en el centro del campo, en la que el equipo dirigido por Pere Romeu buscaba de forma insistente la manera de romper a la espalda de las blanquiazules. Pero las ayudas defensivas, la concentración y la capacidad de Vega para rebañar cada balón que acababa en las botas de Carla Juliá permitieron al conjunto coruñés aguantar con la cabeza bien alta.

A la media hora de partido, el Dépor se lo creyó. La primera en hacerlo fue una Lucía Rivas que le tiró un caño a su par para poner a rodar el contragolpe. Marisa le ganó el duelo a Martina para más tarde vencerla en carrera. Y aunque su disparo se marchó alto, la ocasión dejó claro que el Deportivo no quería cruzarse de brazos y defender todo el partido.

Mientras las blaugranas seguían tocándola con más parsimonia de la habitual, seguramente sabedoras de que sus ocasiones acabarían llegando, el equipo entrenado por Alberto se apuntó la segunda, esta vez merced a un disparo ajustado de Lucía Pardo que obligó a Gemma a estirarse para evitar el 1-0.

El primer chaparrón de la tarde llegó al filo del descanso. El Barça acumuló dos saques de esquina que pudieron servir como aliciente para buscar el primero. Pero ni así. Porque delante del mejor equipo del mundo había un Deportivo muy serio, con las ideas muy claras y con una capacidad de sufrimiento que le permitía marcharse al descanso con el primer objetivo cumplido: generar dudas en el equipo catalán.

El siguiente propósito a ejecutar era todavía más complicado. Porque Pere Romeu se guardaba en el banquillo hasta seis de las mejores jugadoras del mundo —Van Asten, Sydney, Pina, Patri Guijarro, Emee Brugts y Pajor— a las que empezó a mirar de reojo ante la imposibilidad de batir la meta defendida por Andrea Tarazona. Y si frenarlas ya es de por sí una tarea complicada, hacerlo con el cansancio que genera defender de la forma en la que la hicieron las blanquiazules durante 45 minutos lo sería todavía más.

A soñar

No se fiaba Pere Romeu, que no tardó en mover el banquillo y dar entrada a Sydney y a Van Asten. Pero el equipo que se llevó el primer mazazo fue precisamente el Barcelona. El Dépor, que había ejecutado el plan a la perfección, encontró el premio nada más regresar de vestuarios. Ainoa, con la sutileza que la caracteriza, lanzó a una Lucía Rivas que vio cómo aparecía Vega en el flanco izquierdo, sola y en posición para rematar. Y la lateral blanquiazul coronó sus minutos con su primer tanto como deportivista y puso a todo Riazor a soñar. ¿Por qué no?

Por delante quedaba mucho tiempo. Quizás demasiado. Y ya con Pajor, Patri Guijarro y Pina también sobre el terreno de juego, la dificultad subía al máximo nivel. El Barça le imprimió otra marcha al encuentro y el tiempo comenzó a pasar más lento. No para el técnico visitante, que empezó a contar cada segundo que el Deportivo tardaba en sacar.

El primer aviso lo dio Pina, que remató y superó a Tarazona, pero su gol no subió al marcador por un fuera de juego previo. Y en la siguiente acción fue Pajor la que no celebró el 1-1 por unos milímetros. El Barcelona apretó las tuercas al máximo y al Deportivo le tocaba vaciarse. Siempre y cuando le quedase algo dentro.

La colegiada descontó ocho minutos. Ese era el tiempo que la escuadra herculina debía aguantar para tumbar al Barcelona. Y los aguantó. Pero con lo que no contaba el Dépor era con que se jugaría más allá. Van Asten, en el 102, cabeceó al fondo de la red para hacer el 1-1. Y aunque provocó que el empate supiese a poco (quién lo iba a decir al principio del partido), el Deportivo logró un resultado histórico que, con el tiempo, se valorará lo suficiente.