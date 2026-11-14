Alberto Rodríguez, antes de recibir al Barcelona: "El vestuario asume que hay que rozar la perfección"
El técnico blanquiazul señala el equilibrio emocional como clave para resistir al equipo culé el mayor tiempo posible
El Deportivo afronta este domingo uno de los mayores desafíos de la temporada. La visita del Barcelona a Riazor, a partir de las 18.00 horas, pondrá a prueba la capacidad competitiva de un conjunto blanquiazul que llega con el desgaste acumulado de una semana de tres partidos, pero también con la ilusión de medirse a uno de los mejores equipos del mundo. Alberto Rodríguez destacó la motivación del vestuario ante una cita que considera una oportunidad para medir el crecimiento individual y colectivo del equipo.
Estado físico. "La semana ha sido larga por los partidos y los viajes. Todavía faltan horas para el partido. Las jugadoras van a poder recuperar y llegaremos en óptimas condiciones dentro de lo que ha sido una semana de tres partidos. Todas las jugadoras que han jugado esta semana están disponibles. Tenemos ganas del partido y de ponerle las cosas difíciles al Barça".
Sobre el Barcelona. "Es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. En el vestuario hablamos de que enfrentarse a ellas es la mejor manera de probarse y de medirse a nivel individual y colectivo. Cómo estamos cada una, cómo está el equipo y cómo está el staff. Ya no es solo a nivel de juego, también de duelos y de manejar las diferentes situaciones del partido. Habrá momentos en los que el Barcelona nos domine más de lo que nos gustaría, pero en encontrar el equilibrio emocional va a estar la clave para sufrir menos. Hay que tratar de gestionar esos minutos sin balón de la manera que sabemos. Lo estamos haciendo bien en casa. La palabra es motivación y el reto que supone enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo".
¿Cómo acercarse a un resultado positivo? "Hay que rozar la perfección. Lo hemos asumido en el vestuario. Hay que neutralizarlas en la medida de lo posible y también depender de que no tengan el mejor día en situaciones cercas a nuestra portería. Eso o que nosotras podamos ser capaces de impedir que esas acciones sean limpias. Hay que ser estables a nivel emocional. Va a ser un partido largo y, si conseguimos establecer nuestro plan de partido, seguramente tengamos opciones de atacar y de generarles problemas".
Vienen de empatar en Champions... ¿Es bueno o malo? "No lo creo. La filosofía del Barcelona, igual que nosotras, es ganar todos los partidos. Ellas eso elevado a la enésima potencia. En su ADN está no perder. Tuvieron situaciones para ganar y al final se llevaron un empate ante el Arsenal, que también es un buen equipo. Su plan de partido va a ser el mismo: salir a arrollar al rival. No creo que el resultado en contra les desestabilice".
Ayuda de la afición. "Esperamos un gran ambiente blanquiazul. Y que no solo sea contra el Barcelona, sino que ese ruido de Riazor se prolongue. Más que el número de personas, es la implicación. Esperamos lo mismo o más. Ojalá nos ayuden a ganar y, en este caso, a sufrir lo menos posible".