El Deportivo busca evitar otro ‘resacón’ copero ante el Barça

Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona Quintana

El Deportivo recuperó la sonrisa. Después del batacazo que supuso caer ante el Valencia, aún colista de Liga F, al conjunto blanquiazul no le quedaba otra que reponerse cuanto antes para superar la tercera ronda de Copa de la Reina. Lo hizo a tiempo, merced a un gol de Marisa, a falta de un minuto para el final del partido que valió para tumbar a un rocoso Europa. Y una vez logrado el billete para los octavos de final, el Dépor pone el foco en su siguiente reto: el Barcelona.

El calendario, siempre caprichoso, ha querido que el equipo coruñés tenga que realizar las mismas paradas que en la pasada temporada: después de sufrir una derrota dolorosa en Liga F (contra el Eibar en Ipurua por 1-0), el Dépor resucitó en Copa (con victoria ante el Guiniguada Apolinario por 1-3) para después recibir al Barcelona. Esta vez, la escuadra coruñesa busca cambiar el destino final, ese que en la 2025-26 acabó con una goleada a manos del Barcelona (8-0).

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El conjunto dirigido por Alberto Rodríguez afronta este domingo en Riazor (18.00 horas) el tercer partido de la semana; el tercer encuentro en apenas siete días. Después de caer en pasado lunes contra el Valencia (0-2), las blanquiazules se repusieron del golpe ante un rival de dos categorías menor, el Europa, y replicó los mismos pasos que dio la pasada campaña a estas alturas de la competición. El último paso lo dio en falso en el Johan Cruyff y, el equipo comandado por aquel entonces por Fran Alonso, encajó ocho goles en solo 45 minutos.

No obstante, el Deportivo encuentra en su actuación de la segunda vuelta contra el Barcelona el mejor ejemplo de cómo caer con la mayor dignidad posible ante el que recientemente fue coronado en la gala del Balón de Oro como el mejor equipo del mundo. Y es que la última vez que el equipo culé visitó Riazor, tuvo que sudar la gota gorda para llevarse la victoria y recurrir a sus mejores jugadoras para terminar perforando la portería defendida por Inês Pereira. El Dépor, de hecho, aguantó sin encajar hasta el minuto 65 y solo recibió dos goles (0-2) en un ejercicio defensivo volcado en las ayudas constantes.

Este domingo el equipo herculino buscará que la resaca copera no afecte de la misma forma en que lo hizo en la pasada temporada y que la imagen se parezca más a la mostrada en la segunda vuelta. El descanso no será excusa. El Barça llegará al duelo con los mismos días de recuperación, pues el pasado jueves, mientras el Deportivo disputaba su partido de Copa, las blaugranas jugaban en el Campo Nou una jornada de Champions, contra el Arsenal (1-1).

Vicky López, baja fija

No podrá contar Pere Romeu para el partido del domingo con Vicky López. La mejor jugadora joven del mundo se encontraba en un proceso de recuperación de una lesión muscular en el recto anterior, pero la evolución no ha sido la esperada.

El Barcelona informó que la jugadora madrileña presenta una reagudización de la lesión, “motivo por el cual los servicios médicos han establecido un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas para garantizar la recuperación total”. Un dolor de cabeza más para Pere Romeu; uno menos para Alberto Rodríguez.