Previa | Con la rabia como gasolina para la Copa

depor f vs valencia EC

El Deportivo necesita resetear. La dolorosa derrota ante el Valencia, en un partido condicionado por diferentes circunstancias y en el que las blanquiazules se quedaron sin premio pese a sus merecimientos, obliga al equipo coruñés a hacer un ejercicio de recuperación mental. La primera ronda de Copa de la Reina aparece como una oportunidad para cambiar el chip y recuperar sensaciones en el segundo de los tres compromisos de esta semana. El conjunto coruñés visita este jueves, a partir de las 20.00 horas, al CE Europa, antes de recibir al Barcelona en Riazor el domingo.

Alberto Rodríguez insistió en la importancia de pasar página de un partido disputado el lunes y que todavía escuece. “Lo afrontamos con rabia. No estamos contentas con el resultado del otro día. Con algunas cosas que sucedieron, sí. Con otras, no tanto”, reconoció el técnico, que también apeló a la fortaleza mental de sus jugadoras para no quedarse estancadas en el pasado. “La Copa la vemos con mucha ilusión. Es una competición muy motivante para nosotras. Hay que cambiar rápido la energía y ser fuertes mentalmente para estar preparadas”, añadió.

En el otro lado de la divisoria estará un CE Europa que milita en Segunda Federación, en el tercer escalón del fútbol femenino español. El conjunto catalán ocupa la quinta posición, pero tiene conocimientos de categorías superiores, ya que la pasada temporada competía en la plata, de donde descendió.

Pese a la diferencia de categorías, el entrenador arteixán no da lugar a posibles relajaciones. "No considero que haya partidos asequibles. Hay diferencias de categorías y es nuestro trabajo demostrar que eso es así”, advirtió. También puso en valor la motivación extra con la que afrontará el duelo el rival, siendo consciente en primera persona de la oportunidad que supone medirse a un equipo de Liga F para un club menor. “Ellas tratarán de contrarrestar nuestro nivel con la euforia de enfrentarse a un Primera División”, explicó.

El Deportivo tendrá que prestar atención, asimismo, a las particularidades de un escenario distinto a los habituales. El campo presenta unas dimensiones más reducidas y es de hierba artificial. Dos condicionantes que subirán el nivel de la dificultad y que obligará a hacer pequeñas modificaciones en el plan de partido, aunque el equipo herculino está acostumbrado a entrenar sobre este tipo de superficies en Abegondo. “Hay que tener en cuenta todo eso y ser capaces de imponer nuestro ritmo para que el partido vaya por donde queremos”.

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La gestión de esfuerzos será otro de los aspectos a cuidar. Alberto Rodríguez no descarta reservar a alguna futbolista que arrastre molestias o acumule una carga importante de minutos, aunque dejó claro que su atención está puesta exclusivamente en la eliminatoria. “Solo pensamos en el Europa”, afirmó. El equipo seguirá sin poder contar con las jugadoras que ya se perdieron el duelo ante el Valencia, algunas todavía en fases intermedias de recuperación y readaptación antes de regresar al césped.

El objetivo inmediato pasa por superar el estreno copero y recuperar la confianza antes de afrontar el exigente cierre de semana. El Barcelona espera en Riazor, pero el Deportivo quiere evitar que ese desafío desvíe su atención de una eliminatoria en la que deberá cumplir tanto en sensaciones y resultado y demostrar la distancia que existe entre ambas categorías.