El 1x1 del Europa-Deportivo: Marisa y Ainoa llegan a tiempo para ayudar a Paula Hernández

Marisa celebra su gol en el Europa-Dépor de Copa de la Reina RCDEPORTIVO

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la victoria (0-1) ante el Europa en la tercera eliminatoria de Copa de la Reina.

Andrea Tarazona (5). Fue una mera espectadora del encuentro. Apenas tuvo que realizar ninguna intervención. Segura con el balón en los pies.

Sofía Domínguez (5). No logró ser incisiva por banda derecha. Tuvo que lidiar con la jugadora más peligrosa del Europa, Natalia Fernández, y la tuvo controlada.

Paula Novo (4). Erró en la salida de balón en varias ocasiones, con pérdidas peligrosas en última línea. Terminó el partido como lateral.

Carla Castiñeyras (5). No tuvo demasiado trabajo. Ayudó al equipo en la salida de balón, aunque a veces se mostró dubitativa.

Paula Monteagudo (5). No tuvo demasiada incidencia por banda izquierda, aunque mejoró en la segunda mitad.

Eva Dios (5). Le falta ritmo competitivo y se mostró precipitada. Se fue entonando con el paso de los minutos y acabó mucho mejor de lo que empezó.

Paula Hernández (7). Asumió la responsabilidad en el centro del campo. Se multiplicó para recuperar balones e insistió para buscar el hueco entre la defensa del Europa.

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Olaya Rodríguez (5). No descansó ni en Copa. Menos protagonista de lo habitual. Estuvo muy vigilada y terminó siendo sustituida.

Michi Apóstol (6). Fue la primera en intentar desarmar el muro del Europa con varios unos contra unos. Logró pisar el área, pero sin demasiada claridad.

Antía Mayo (4). Primeros minutos de la delantera del filial blanquiazul con el primer equipo. Muy discreta, aunque peleona.

Lucía Rivas (4). Probó a encarar en varias ocasiones a Haizea, pero la lateral del Europa le ganó la partida en la mayoría.

Los cambios

Vega Montesinos (6). Hizo justicia de su buen pie y envió centros con peligro. Amenazó de forma constante por banda izquierda.

Ainoa Gómez (7). Caracoleó con calidad en busca del hueco. Asistió a Marisa para el 0-1 con un saque de esquina medido.

Marisa García (7). Volvió a ver puerta y sumó su tercer gol de la temporada. Su remate de cabeza valió el pase a octavos.

Adriana Ranera (6). Filtró balones peligrosos desde atrás y ayudó a construir.

Karla Bermejo (5). Peleó balones en el área.