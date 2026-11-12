Crónica | Marisa tumba 'in extremis' el muro del Europa y sella el pase a octavos de Copa (0-1)

Marisa RCD

Tuvo que sudar el Deportivo más de lo esperado para plantarse en los octavos. Pero así es la Copa de la Reina, ese torneo en el que la ilusión de los equipos de menor categoría iguala las fuerzas, tal y como demostró el Europa en el Nou Sardenya. La escuadra herculina, que apenas gozó de ocasiones claras, tuvo que esperar hasta el último minuto para celebrar el único tanto del partido, obra de Marisa García (0-1).

Sobre el verde del Nou Sardenya se plantaron dos equipos con dos categorías de diferencia. Y el Deportivo consiguió desde bien pronto que se notase que había viajado hasta Barcelona para conseguir el billete que da acceso a los octavos de final de Copa. El encuentro se convirtió en un monólogo con un guion que había escrito Alberto Rodríguez y el terreno de juego pareció inclinarse hacia la portería defendida por Mar Pérez.

Delante del equipo coruñés estaba un Europa bien plantado, con las ideas claras y consciente de que no podía practicar el fútbol de su preferencia. Al conjunto local, habitualmente propositivo con balón, no le quedó más remedio que defender y sacarse la pelota de encima ante las continuas presiones efectivas de las jugadoras del Dépor. Aunque, contra todo pronóstico, no se le vio demasiado incómodo en esa tarea defensiva.

Michi Apóstol quiso asumir galones y, desde el flanco derecho, fue la primera en levantar la mano para tratar de tirar abajo el muro del Europa. Pero no fue capaz. La siguiente en intentarlo fue Lucía Rivas, justo por el otro lado del campo. Pero se dio de bruces una y otra vez contra un bloque demasiado compacto como para encontrar las fisuras. Las buscó también una Paula Hernández que asumió el protagonismo en un centro del campo que compartió con Eva Dios y Olaya Rodríguez. Pero todas sus tentativas fueron en vano.

Toda la calma que tenía el Deportivo para acercarse al área rival desaparecía en los últimos metros. Y con ella, se esfumaba también cualquier opción de perforar la meta de Mar Pérez. Así fue como, con el paso de los minutos, a las blanquiazules —esta vez vestidas de negro— se les fue haciendo bola el primer acto. Ese que habían empezado dispuestas a sellar cuanto antes el pase de ronda, pero que poco a poco les fue ofreciendo la realidad de visitar el Nou Sardenya: para ganar, hay que sudar la gota gorda.

Mismo guion

La primera parte sirvió al Europa para despojarse de cualquier complejo que le pudiese causar ser el equipo de menor categoría. La entrada de Anon Kojima, máxima goleadora del equipo catalán con tres goles, les valió para ganar presencia en campo rival. Todo mientras el Deportivo continuaba enredando la madeja. Pudo conseguir el primer tanto del partido la debutante con el primer equipo coruñés, Antía Mayo, pero la delantera la echó fuera en su última acción del encuentro.

Alberto, nada convencido con lo que estaba viendo, hizo tres cambios de una sentada: Marisa, Ainoa y Vega ocuparon los sitios de Mayo, Olaya y Michi. El objetivo estaba claro: cambios ofensivos de Primera para no tener que lamentarse más tarde.

El Dépor volvió a tomar los mandos, pero de la misma forma que había hecho en la primera parte: sin clarividencia ofensiva, sin llegada y sin ser capaz de acumular ocasiones. Hasta que entró en terreno pantanoso. Los últimos diez minutos, con el 0-0 en el marcador, solo podían significar una cosa: prisa por marcar para evitar los penaltis.

Cuando parecía que todo se decidiría desde los doce metros, apareció la jugadora más en forma del Deportivo para tirar por tierra el trabajo que el Europa había conseguido y sellar el pase a octavos en el último suspiro. Marisa García hizo valer su olfato goleador, pero también su capacidad para rematar, y cabeceó al fondo de la red un saque de esquina botado por Ainoa al centro del área. Y Alberto, junto a todo el deportivismo, respiró por fin aliviado.

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