Alberto Rodríguez: "Es nuestro trabajo demostrar que las diferencias de categorías existen"

Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor Javier Alborés

El Deportivo busca cambiar de chip después de la dolorosa derrota encajada ante el Valencia. El conjunto blanquiazul quiere recuperar sensaciones y afrontar con las máximas garantías una semana especialmente exigente, que tendrá su colofón con la visita del Barcelona a Riazor. Antes, deberán centrar todos sus esfuerzos en la Copa de la Reina. El equipo se estrenará mañana, a partir de las 20.00 horas, ante el Europa, en una eliminatoria que Alberto Rodríguez quiere afrontar con la máxima concentración. El técnico aseguró que su único pensamiento está puesto en ese encuentro, aunque también tendrá en cuenta las cargas de minutos y las molestias físicas que arrastran algunas futbolistas.

Estado físico. "No podremos contar con las mismas que se perdieron el partido ante el Valencia. Algunas están ya en una fase intermedia de sus recuperaciones. Todas en proceso de readaptación previo a pisar campo. Seguramente ni para este partido ni para el del Barcelona estarán".

El peso de las bajas. "Está claro que cuando faltan jugadoras siempre trastoca. Casi más los entrenamientos diarios que los propios planes de partido. Nuestra manera de entender el trabajo entre semana es que sea lo más competitivo posible. Da pie a otras jugadoras de poder afrontarlo. No nos paramos ahí. Ojalá vuelvan lo antes posible, nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos por delante".

Semana exigente. "La afrontamos con rabia. No estamos contentas con el resultado del otro día. Con algunas cosas que sucedieron, sí. Con otras, no tanto. Hay que seguir mejorando. La Copa la vemos con mucha ilusión. Es una competición muy motivante para nosotras. Hay que cambiar rápido la energía y ser fuertes mentalmente para estar preparadas".

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¿Desgaste en la segunda mitad? "No creo que fuera en un primer momento una cosa de fuerzas. Condiciona, claramente, pero en la segunda parte ellas también ajustaron mejor. Cuando estábamos volviendo a encontrarnos, llegó ese gol desafortunado. Tantos contratiempos ya merman al equipo. A partir de ahí, tratamos de tener garra, aunque sin la fortuna de conseguir el gol que nos volviese a meter en el partido. Tenemos una mezcla de sensaciones. Hay que recuperar mentalmente a todo el mundo. Vamos a ir a tope al partido".

CE Europa. "Es un equipo propositivo y que en casa está consiguiendo muy buenos resultados. El campo es algo más pequeño de lo que estamos acostumbradas y es de hierba artificial. Hay que tener en cuenta todos esos condicionantes y ser capaces de imponer nuestro ritmo para que el partido vaya por donde queremos".

Presencia de canteranas en la convocatoria. "Están entrenando con nosotras. Es nuestra política y así entendemos los procesos de entrenamiento. Ahora, por número de bajas, se les abre la oportunidad. Estamos encantadas de que se prueben y demuestren su nivel".

El filial, líder en Segunda Federación. "Nos sentimos orgullosos en la sección y es bueno para el proyecto del club. Saben que la puerta está abierta y que son sus pasos los que marcan que puedan llegar o no. No frenamos a nadie, todo lo contrario. Antía, Karla o Ana ya han debutado, y lo que buscamos ahora es que puedan permanecer. Hay una motivación diferente entre debutar y mantenerse. Es lo que trabajamos. Estoy contento por cómo les va a nivel clasificatorio y también por el nivel competitivo que están mostrando".

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Reparto de minutos. "No considero que haya partidos asequibles. Hay diferencias de categorías y es nuestro trabajo demostrar que eso es así. Ellas tratarán de contrarrestar nuestro nivel con la euforia de enfrentarse a un Primera División. Yo estuve en la otra parte muchas veces y esa oportunidad es muy bonita. Solo pensamos en el Europa, aunque igual alguna jugadora que arrastre molestias o una carga de minutos importante se puede quedar aquí".